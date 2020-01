“Il y a d’autres personnes qui me font pencher”

La musique n’est pas la seule chose qui se développe à l’Académie de ‘OT 2020’. Les candidats apprennent à mieux se connaître et, passer 24 heures ensemble fait naître entre eux quelque chose de plus que de l’amitié. C’est exactement ce que Flavio commence à ressentir, même s’il n’est pas sûr que la personne qu’il semble avoir commencée soit celle avec laquelle il veut vraiment être.

Flavio et Samantha, dans ‘OT 2020’

Tout indiquait que la chanteuse et Samantha avaient plus qu’une amitié, puisqu’elles entretiennent une relation très étroite depuis le début du concours. En outre, L’Alicante a admis à Noemí Galera le vendredi 24 janvier que “les choses se sont passées”. Bien sûr, même elle ne sait pas exactement ce que ressent Flavio, car pour elle le jeune homme lui donne un de chaux et un autre de sable: “C’est qu’elle joue un peu, tu sais? Hier, nous avons eu une conversation dans laquelle elle m’a laissé Bien sûr que non, mais oui “, a-t-il avoué au directeur de l’Académie.

Bien que Samantha semble avoir des sentiments très clairs, Flavio n’est pas au même point. Et donc, son partenaire Bruno Alves lui a demandé directement ce qu’il ressentait pour le chanteur: “Au début, il était très à l’aise parce qu’il était très joli et J’étais très attiré, mais je ne sais pas si on se connecte bien“a avoué le candidat.

Autres personnes

“Et c’est aussi il y a d’autres personnes impliquées qui me font pencher Tu sais Cela m’influence aussi quelque chose “, a admis le plus jeune de l’académie, qui n’a rien de clair sur ce qu’il veut. Il n’a pas cité de nom, mais selon les adeptes du concours Flavio pourrait ressentir quelque chose de plus pour Anne Lukin ou Eva B Avec les deux, il a fait un duo lors du premier et du deuxième gala.

