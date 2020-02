“Il y a des gens qui n’ont pas besoin de jouer avec quelqu’un pour attirer l’attention”

* En préparation

Dans la nuit du mardi 18 février, Cuatro a publié le dernier direct de “Le débat des tentations” qui a mis fin à la première édition de “L’île des tentations”. Pendant l’émission, le programme a été suivi par Rubén Sánchez, qui a eu un bref face à face avec Susana Molina pour les critiques mutuelles qui avaient été lancées lors de l’émission de téléréalité, dans lequel l’ex-participant n’a pas hésité à exprimer des doutes sur la crédibilité de la tentation.

Susana et Rubén, lors de leur rencontre dans «Le débat des tentations»

Le programme a diffusé certaines des images des affrontements entre eux lors de l’enregistrement de “L’île des tentations”, où même Ruben a décrit Susana comme “un cône” pour ses commentaires. “Je plaisante toujours et elle est beaucoup plus calme”, ​​a expliqué Sanchez, à qui Sandra Barneda a souligné que le fait de décrire Molina comme “cône” était de la comparer à ceux utilisés sur la route. “Les gens m’ont reproché d’avoir gâché leur physique, et pas du tout. C’est simplement parce que je l’ai vue plus calme, qu’elle ne bouge pas.”, a précisé l’extension.

“Il le dit comme une personne qui ne contribue à rien”, a déclaré Susana, après quoi Gonzalo est intervenu en sa faveur. “Je le voyais dans ma maison, j’ai Ruben devant moi et je le mange”, a déclaré l’ex-petit ami de Molina. “Le truc du cône, je comprends que Rubén ne comprend pas ça il y a des gens avec du charisme qui n’ont pas besoin de passer par ce processus d’avoir à jouer avec une personne qui n’aime rien pour attirer l’attention“Susana a répondu, à Rubén, méritant les applaudissements du public.” Vous riez, mais c’est vrai “, a ajouté l’ex-participant, en voyant l’expression de Sanchez.

