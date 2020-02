“Il y a des programmes pour les femmes qui provoquent et personne ne dit rien”

Les comédiens Josema Yuste et Santiago Urrialde sont venus sur le tournage de “The Sixth Night” pour promouvoir leur nouvelle pièce “Soyez infidèles et ne regardez pas avec qui”. En suivant la ligne de contenu du programme, basée sur l’analyse de l’actualité et de la politique, Iñaki López a souhaité que les invités réfléchissent aux limites de l’humour, qui ont changé ces dernières années en raison de la transformation de la société espagnole.

Josema Yuste lors de sa visite à laSexta Noche

López leur a montré une vidéo mettant en vedette le duo de bandes dessinées mardi et treize qui a vu le jour dans les années 90 et qui parodie une publicité dans laquelle une femme à moitié nue sortait. Dans le croquis comique, Yuste a joué un homme obsédé sexuellement qui a agressé sexuellement (en mettant la main sur ses parties génitales) une femme qui s’habillait comme le protagoniste de l’annonce. L’humoriste a expliqué qu’il n’a aucun “doute” que beaucoup de ces blagues et gags comiques ne pourraient pas se produire aujourd’hui, mais que cette parodie en particulier serait vue: “Cela existait il y a 108 ans et l’Espagne ne peut être assimilée à aujourd’hui à celle d’il y a 35 ans. “

Urrialde a également voulu se prononcer sur cette question: “Je suis surpris qu’ils suppriment cette annonce, par exemple, et puis il y a des réalités où l’on voit des femmes faire des pratiques manuelles et d’autres choses.” Une déclaration qui a fait Yuste apostille: “Il y a des programmes de télévision en ce moment de femmes qui ne causent pas, ce qui suit, et personne ne dit rien. C’est comme ça”.

Rush contre les réseaux sociaux

Yuste et Urrialde ont avoué ne pas avoir de réseaux sociaux et être à l’écart des critiques que certains ont offensées avec certaines blagues. “Je m’en fous”, a été la réponse de Yuste à ceux qui le critiquent à travers les réseaux par sa façon de faire de l’humour ou par ses opinions personnelles. “Si quelqu’un est offensé, je suis désolé”, a déclaré le comédien, qui ne veut pas “se recroqueviller” de peur d’être “vert” sur Twitter.

Sans poils sur la langue, Yuste a déclaré qu’il pensait que “les gens normaux” ne deviennent pas des “pailles mentales” sur les controverses qui se forment autour de l’humour. “Les gens de la rue ne font pas ces pailles mentales que certains tweeters et certains politiciens deviennent, celui des pailles mentales en a beaucoup. Nous devons agir beaucoup plus naturellement. Rien ne se passe, personne n’est tué “, a expliqué le comédien.

