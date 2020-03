Il y a du cinéma mexicain! L’incroyable bande-annonce de ‘El Club de los Idealistas’ est sortie

Tout le monde dans cette vie est idéaliste. Nous avons tous utilisé notre imagination pour créer des visions d’une vie que nous voulons, de quelque chose que nous aimerions réaliser, ou pour créer une utopie dans nos têtes difficile à voir dans la vraie vie. Précisément, un idéaliste, est le réalisateur mexicain Marcelo Tobar, qui nous présente aujourd’hui la bande-annonce de son dernier film El Club de los Idealistas.

Dans ce film mexicain, qui combine drame et comédie, vous trouverez l’histoire d’un groupe de sept amis d’université qui, plusieurs années plus tard, décident d’organiser, de planifier leur temps et de se réunir dans une zone rurale pour ouvrir la maison où ils prévoyaient de prendre leur retraite. ensemble. Une fois, ses rêves ont été unifiés en imaginant une vie à la campagne, loin des pressions et du chaos des villes. Lorsqu’ils se rencontreront, ils feront face à des souvenirs et à des idéalismes qu’ils perdent peu à peu. Ils seront confrontés à de dures réflexions sur la façon dont la vie adulte semble avoir arraché leurs rêves et les a amenés à déterminer s’il est encore temps de les réaliser.

The Idealist Club, en plus d’être dirigé, est également écrit par Tobar, également connu pour son travail sur le film Polar Bear. La photographie est entre les mains de Ramon Orozco, et le casting a des noms intéressants comme celui de Giselle Kuri (Diablero), Juan Pablo Medina (La Casa de las Flores), Nailea Norvind (Cuna de Lobos) et Tiaré Scanda (El Recluso), entre autres. La production était en charge d’Avanti Pictures, La Torre y El Mar et Zensky Cine.

Le club idéaliste sera présenté le 24 mars au Festival international du film de Guadalajara. Et très bientôt, il visitera votre cinéma préféré. Alors maintenant, vous savez, soutenons les productions country! Tout dans cette vie n’est pas les Avengers … Maintenant oui, profitez de la bande-annonce et commencez à savourer cette grande histoire:

#ElClubDeLosIdealistas est un endroit pour se retrouver et si vous ne nous croyez pas, consultez-le dans cette bande-annonce! Très bientôt la grande première. #Theidealists

Publié par Cinépolis le mardi 10 mars 2020