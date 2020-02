“Il y a eu des châtiments corporels et deux gâteaux ont été libérés pour rien”

Matías Prats, présentateur de l’actualité «Antena 3 news Weekend» avec Mónica Carrillo, a accordé une interview à Iñaki López sur «laSexta noche», où il a parlé de certains problèmes de sa vie personnelle, tels que son enfance et sa scène “dure” dans un pensionnat d’Antequera. “Il y a eu des châtiments corporels et deux gâteaux ont été libérés pour moins que rien”, a rappelé le journaliste.

Matías Prats, dans «laSexta Noche»

Lauréate du prix Iris 2019 pour carrière professionnelle Il a reconnu que durant son enfance, son adolescence et sa jeunesse, il était un garçon “dispersé”, mais pas “capricieux”. “J’ai vraiment aimé lire, mais pas les manuels”, a ajouté Prats, en plus d’admettre qu’il avait normalement suspendu plusieurs sujets et devait se rendre à l’appel extraordinaire de septembre.

C’est sa réputation de mauvais élève qui a poussé ses parents à l’envoyer dans un pensionnat d’Antequera pour un été, dont le communicateur se souvient comme d’un centre “rigide, peu flexible et assez dur”, où les élèves subissaient des châtiments corporels. “Cela n’a rien à voir avec la façon dont les enfants répétitifs et les mauvais élèves ont été informés que nous étions ceux qui ont atterri là-bas pour ceux qui y vont maintenant, qui seront sûrement exemplaires”, a expliqué Prats.

Mémoire amère

Le présentateur de ‘Antena 3 Noticias’ a expliqué qu’il n’avait reçu de punition physique qu’une seule fois, alors qu’il jouait la nuit dans les chambres avec lits superposés avec un partenaire. “Je ne l’ai pas vue arriver. Elle m’a laissé avec deux ou trois doigts pointus.”, A déclaré Prats, ajoutant que “heureusement, c’était la seule expérience négative” qu’il avait vécue à cet égard.

