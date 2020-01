Il y a un personnage Pokémon caché dans Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot Il vient d’arriver sur le marché et les premiers avis sur le jeu sont très positifs. Non seulement le service des fans pour les fans de la série animée, mais une excellente introduction pour ceux qui à l’époque ne sont pas entrés dans la fièvre des guerriers Z.

De nombreux joueurs ont été chargés d’explorer ce monde ouvert, au lieu de courir pour faire face aux ennemis, et c’est grâce à eux qu’un personnage a été trouvé qui semble relier Dragon Ball Z à une autre grande franchise: Pokémon.

Le personnage en question est le professeur Oak, le scientifique le plus éminent en ce qui concerne l’étude des pokémons. Dans cette image téléchargée sur reddit, nous pouvons le voir avec son manteau blanc à côté de Gohan. Sera-ce intentionnel ou une coïncidence? On ne sait probablement jamais, d’autant plus que le personnage n’est pas jouable.

(Trueitalian1211)

Dragon Ball Z: Kakarot est développé par CyberConnect2 et publié par Bandai Namco. Il s’agit d’un rpg d’action, qui, comme nous l’avons dit, couvrira l’histoire de Goku à travers différents événements emblématiques de l’histoire de Dragon Ball Z, qui vont au moins depuis le début de la saga Saiyan, des niveaux croissants, des missions alternatives, interagissant avec des personnages non jouables et une exploration approfondie de l’histoire de personnages qui n’étaient pas inclus dans le manga ou l’anime.

.