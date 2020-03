Il y aura deux versions de la Justice Society of America dans Black Adam

Black Adam sera un “pays des merveilles pour les fans de DC”, a écrit le journaliste de Geeks WorldWide Thomas Polito sur Twitter, affirmant qu’il avait déjà lu le scénario du film. À la suite de cela, il semble que plus de gens aient eu accès au scénario de Black Adam, qui mettra en vedette Dwayne Johnson, et l’intégralité de l’intrigue du film vient pratiquement de fuir, y compris le fait qu’il présentera deux versions de la Justice Society of L’Amérique.

Il faut souligner que tout ce qui sera détaillé ci-dessous à propos de Black Adam n’est rien de plus que de simples rumeurs, mais si c’est vrai, Il convient également de noter qu’ils pourraient devenir un spoiler complet pour le film.

Johnson lui-même avait déjà révélé que Black Adam présenterait à la Justice Society of America, comme il l’a expliqué dans une interview avec Screenrant. Le groupe de super-héros a été créé par Sheldon Mayer et l’écrivain Gardner Fox en 1940 pour All-Star Comics, avec des personnages de National Comics. Il s’agit de la première équipe de super-héros de l’histoire et, selon The Wrap, c’était également le premier croisement entre des entreprises rivales. Après la révélation de Johnson, FandomWire a révélé que Black Adam comportera non seulement une version de la JSA, mais deux, et a même divulgué des détails de l’intégralité de l’intrigue du film.

Selon la fuite, Black Adam se déroulera en deux temps différents. Au début, Les 30 premières minutes du film raconteront les origines du supervillain, également connu sous le nom de Teth Adam. Dans ce court laps de temps, il combattra la JSA. Il sera vaincu et emprisonné. Cette première version de la Justice Societe of America semble être composée d’une jeune version du Wizard Shazam (joué par Djimon Hounsou), Hawkman, Hawkgirl, Doctor Fate, Jay Garrick / The Flash et Alan Scott / Green Lantern.

Dans un temps plus actuel, Teth échappera à son confinement et fera face à une autre version de la JSA, qui comprendra la réincarnation de Hawkman et Hawkgirl, encore une fois à l’immortel Doctor Fate, Atom Smasher, Cyclone et Isis, qui dans Black Adam sera connu sous le nom d’Adrianna.

Black Adam est attendu premières le 22 décembre 2021.

.