Il y aura du cinéma mexicain à la carte, pour profiter de la maison

Après avoir traversé les festivals les plus prestigieux et remporté grâce à leur savoir-faire, des films primés du cinéma mexicain sont disponibles pour les gens en quarantaine sur les plateformes de streaming.

Les lauréats de Cannes, BAFTA, Golden Globes, Óscar et Ariel rivalisent avec les séries et films du moment, ainsi que sur des sites de renom comme sur de nouvelles alternatives numériques gratuites, comme FilminLatino.

Netflix

Le grand succès mexicain de la plateforme est le lauréat Roma, d’Alfonso Cuarón, titre qui accompagne d’autres films comme Tiempo Compartido, de Sebastián Hofmann, La 4a Compañía, de Mitzi Vanessa Arreola et Amir Galván Cervera (vainqueur de l’Ariel en 2016), et La dictature parfaite, par Luis Estrada.

Amazon Prime

Pour mettre en valeur le cinéma mexicain, il a des titres de festivals nationaux tels que Morelia et Guadalajara. Les faits saillants incluent l’animée Ana y Bruno, de Carlos Carrera; Los Adioses, de Natalia Beristain, décernée à Morelia; El Infierno, de Luis Estrada (nominé pour le Goya et récompensé dans l’Ariel 2011); Commencez ma vie, par Roberto Sneider; Sex, Pudor and Tears, d’Antonio Serrano, et Dream in Another Language, d’Ernesto Contreras (grand gagnant d’Ariel en 2018).

FilminLatino

Au sein de CinemaMX, sa collection pandémie gratuite, la plateforme propose 200 productions telles que le très apprécié Amores Perros, d’Alejandro González Iñárritu, nominé en 2001 pour l’Oscar du film étranger; Parfum Violeta, de Maryse Sistach, nominé pour un Goya en 2002, et Halley, de Sebastián Hofmann.

Il y a aussi des cassettes comme I Don’t Want to Sleep Alone, de Natalia Beristain; Las Oscuras Primaveras, par Ernesto Contreras; La Calle de la Amargura, par Arturo Ripstein, et Todo el Poder, par Fernando Sariñana.

Blim

Étant une plate-forme mexicaine, les productions nationales abondent.

Brilllan Vuelven, par Issa López; Güeros, par Alonso Ruizpalacios (vainqueur de l’Ariel en 2014); des films de Luis Buñuel tels que Los Olvídos (nominé aux BAFTA et vainqueur de l’Ariel) et Viridiana (vainqueur de la Palme d’Or à Cannes); Las Hijas de Abril, de Michel Franco, primé à Cannes, et María Candelaria, d’Emilio “El Indio” Fernández, primé à Locarno et double vainqueur à Cannes.

Tonalá TV

Le célèbre cinéma indépendant de Roma Sur propose des catalogues à louer par pays.

Pour le Mexique, il propose des titres tels que Las Niñas Bien, d’Alejandra Márquez Abella, vainqueur à La Havane; Heli, par Amat Escalante, primé à Cannes en 2013, et Cómprame un Revólver, par Julio Hernández Cordón, qui était présent à Saint-Sébastien.

Cannibal House

Vous pouvez louer et acheter des cassettes sur sa plateforme, avec des prix qui ne dépassent pas 30 pesos de loyers.

Certains de ses contenus, dont vous pouvez profiter depuis votre téléphone, ordinateur ou tablette, sont Te Prometo Anarquía, de Julio Hernández Cordón; Güeros, par Alonso Ruizpalacios; La Camarista, par Lila Avilés; Los Insólitos Peces Gato, de Claudia Sainte-Luce, et El Incidente, d’Isaac Ezban, ainsi qu’une sélection de documentaires nationaux et de courts métrages.

Tubi

À profil bas mais totalement gratuit, cette plate-forme comprend des films classiques et à petit budget, tels que Si Yo Fuera Diputado, avec Cantinflas; 7 Soles, de Pedro Ultreras; Acorazado, par Álvaro Curiel; Juana Gallo, de Miguel Zacarías, et Una Mujer Sin Amor, de Luis Buñuel.

Maintenant que si vous êtes un fan d’Alfonso Zayas et de l’Almada, il a un énorme catalogue de maisons vidéo.

.