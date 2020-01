Il y aura un avenir entre Harry et Meghan Markle, révèle un célèbre astrologue

Il y aura un avenir entre Harry et Meghan Markle, le célèbre astrologue le révèle | Instagram

Un astrologue colombien qui aurait prédit la séparation de Ducs de Sussex de la royauté révèle de nouvelles prédictions sur le couple royal. Y aura-t-il un avenir pour Harry et Meghan Markle?

Il est apparu qu’en 2018 Ernesto Rhodes, un astrologue colombien a prédit la recherche de Ducs de Sussex d’un futur en dehors de la royauté, une prédiction qui se concrétise aujourd’hui.

Il astrologue a déclaré que le couple royal avait déjà marqué dans leur destin une vie ensemble en plus de deux enfants et quelques désaccords après leur séparation de la couronne.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Aussi Ernest souligne que cette étape de transition signifie pour la reine la détérioration de son pouvoir, en plus de la séparation avec la Prince ça va la plonger dans une grande tristesse qui peut avoir un impact sur sa santé

L’éloignement d’Harry, ne pas l’avoir à proximité, surtout ne pas perdre le contrôle, a-t-il dit, car pour elle, perdre le contrôle représente beaucoup de difficulté.

Lorsqu’on lui a demandé si la récente décision prise par le Ducs de Sussex pourrait augmenter sa popularité, l’astrologue a révélé:

Il prince harry Il est né avec le nez de la lune noire, cela signifie que c’est un être qui aime sa liberté et son indépendance, donc rien ne peut lui être imposé.

Pour Ernesto Rhodes, la décision Harry Il a accepté sa séparation de la monarchie qui le rendra plus prospère et reconnu, dit Ernesto, cela créera un précédent dans l’histoire de l’humanité.

En outre, il indique également que Ducs ils ne seront confrontés à aucun problème lié à leurs finances ni à leur sécurité.

Bien qu’au départ la version ait été gérée Ducs de Sussex ils perdraient les nobles titres.

La nouvelle a transcendé quand on a appris que le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, ils n’utiliseraient plus leurs titres nobles ou ne recevraient pas de fonds publics en échange d’une vie indépendante, a rapporté Buckingham Palace dans un communiqué.

Cette annonce est intervenue après un accord au sein du Famille royale du Royaume-Uni arrive après la semaine dernière, les ducs de Sussex ont communiqué leur désir de quitter la ligne de front de la monarchie pour devenir économiquement autonome et vivre une partie de l’année en Amérique du Nord, plus précisément au Canada.

Cependant, cette version a été modifiée car on sait récemment que Ducs Ils ne perdraient pas leurs titres.

