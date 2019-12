Il y aura un nouveau film 'Jackass' en 2021!

Avant de leur parler et d'approfondir cette formidable notion qu'il y aura bientôt un quatrième film de “ Jackass '', tenons-nous en main pour nous souvenir quand nous étions heureux et nous ne le savions pas avec des scènes comme celle-ci – et pour le rendre encore plus épique, ça y va castellanjAJAJAJAJA–:

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=aznuvvyHOWo (/ intégré)

Maintenant oui… un nouveau film ‘Jackass’ a été confirmé! Voilà comment ça compte NME, qui à son tour affirment que ce sont Paramount Studios qui ont rendu cette nouvelle publique. Bien que les fans de cette émission stupide mais cool se souviendront qu'en 2016, Steve-O (qui est plus rénové que jamais) a déclaré qu'une réunion d'équipe était pratiquement impossible.

Jusqu'à présent, il y a peu de détails sur le film, mais il est prévu qu'il quitte le 5 mars 2021 pour être la continuation de «3D Jackas» 2010. Nous devrons être conscients s'il existe un quelconque hommage ou hommage à Ryan Dunn, qui faisait partie de la distribution de cette émission MTV, et Il est décédé dans un accident de voiture en 2011. Il était le meilleur ami de Bam Margera, qui à ce jour ne semble pas s'amuser à cause de ses multiples problèmes de dépendance, en fait, à plus d'une occasion, il a déclaré que sa vie s'était effondrée après la mort de Dunn.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=wsAB8ITqRlU (/ intégré)

Eh bien, nous verrons ce que Johnny Knoxville et sa compagnie nous préparent, car les années ne passent pas en vain et bien sûr ils n’ont plus 20 ans pour faire autant d’acrobaties pour ainsi dire …

Maintenant, rappelons-nous un peu de ce programme MTV:

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=Gp7IqrGGruk (/ intégré)

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=cnh75XCu49c (/ intégré)