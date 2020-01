Il y aura un remake de «The Thing» avec du matériel inédit du roman original «Who Goes There?

En 1982, John Carpenter a donné au monde l’un des meilleurs films d’horreur qui font maintenant partie d’un groupe sélectionné de films cultes au sein de la culture pop. Il s’agit de la chose, film basé sur le roman Who Goes There? de l’écrivain de science-fiction, John W. Campbell, et dans lequel nous savons un groupe de scientifiques et de chercheurs en Antarctique qui découvrent une créature (capable de prendre différentes formes, même humaines) qui pourrait mettre fin à tout ce qui est connu.

Le film a été acclamé depuis son lancement grâce aux techniques et au style de Carpenter, et bien sûr, la musique de Ennio Morricone ce qui donne une touche extrêmement sinistre à l’inconnu. En 2011 avait une sorte de prequel intitulé The Thing sous la direction de Matthijs van Heijningen Jr., Cinéaste néerlandais. Le film a obtenu des critiques mitigées, soulignant l’importance du film de 1982 contre l’exploitation des ressources CGI dans la version moderne. Pour cette raison même, on pensait qu’il n’y aurait pas (dans longtemps) un troisième opus ou un remake, mais cela pourrait changer grâce à Universal …

Selon certains rapports des médias comme ., Universal est en train de produire un remake de The Thing, mais en prenant comme première référence matérielle du roman Who Goes There? de Campbell. Depuis 1982, les fans ont demandé à Carpenter de monter sur le bateau pour faire The Thing 2, et cela pourrait être le plus proche des souhaits des fans … oui, Sans Carpenter en tant que réalisateur, il a toujours dit qu’il n’était pas intéressé à suivre cette histoire en dépit d’avoir laissé une fin ambiguë et avec de nombreux doutes.

Universal Studios ne le ferait pas seul, mais à côté de Blumhouse, l’un des producteurs les plus connus du monde de la terreur, en prenant comme référence des pages perdues de l’histoire originale ou qui n’ont pas été prises en compte pour le film de 1982. Le producteur Alan Donnes a annoncé la nouvelle du remake sur ses réseaux sociaux dans une publication qui a ensuite été supprimée. Vous pouvez lire dans un extrait: «C’est OFFICIEL! J’ai reçu un contrat signé et mon premier chèque. Je suis producteur exécutif du remake de TH THE THING ’, mais avec d’autres chapitres du grand roman de John Campbell, «Frozen Hell», qui ont été perdus pendant des décennies“.