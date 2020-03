Il y aura une lourde main contre quiconque essaie de “piller” les entreprises

Mexico.- Confronté aux vols, aux agressions et aux tentatives de pillage dans les entreprises, le Secrétariat à la sécurité des citoyens (SSC) de Mexico a étendu la présence policière dans les supermarchés, les grands magasins, les établissements commerciaux et les dépanneurs.

Depuis lundi dernier, 2 868 véhicules et 6 200 policiers ont été déployés pour cet appareil, qui maintiennent des patrouilles permanentes de dissuasion, de prévention et de surveillance à proximité des lieux commerciaux susceptibles d’être victimes de vols et d’agressions, à 16 ans. maires de Mexico.

Les autorités ont précisé que les objets volés étaient en général des paquets de cigarettes, des boissons alcoolisées sous différentes présentations, des boissons gazeuses, des collations et, dans certains cas, du matériel de téléphone portable et des piles alcalines.

En ce sens, ils poursuivront les patrouilles et les visites terrestres dans les succursales bancaires, les distributeurs automatiques de billets, les centres commerciaux, les marchés populaires, les restaurants, les hôtels, entre autres, où il y a toujours une activité commerciale et financière, malgré l’appel des autorités à rester dans les maisons.

Le chef de la SSC, Omar García Harfuch, a tenu une réunion avec des hommes d’affaires des grands magasins, des supermarchés, des établissements commerciaux et des dépanneurs, pour affiner ladite stratégie de prévention, de sécurité et de surveillance dans lesdits centres de distribution, face à l’urgence sanitaire qui est vit en ville.

Le Secrétaire à la sécurité des citoyens a insisté sur le fait que tout acte illégal qui affecte les citoyens et altère l’ordre public ne sera pas toléré, ajoutant que quiconque est pris en flagrant délit sera traduit en justice, sans distinction.

