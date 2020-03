Il y aurait des lignes d’urgence et des SMS gratuits pour le coronavirus COVID-19 au Mexique

Les infections par le coronavirus Covid-19 ont poussé de nombreux Mexicains à se confiner volontairement pour éviter que la courbe de la maladie n’augmente, ce qui a amené beaucoup d’entre eux à utiliser davantage Internet pour le travail, la communication ou le divertissement. Pour cette raison, l’Institut fédéral des télécommunications (IFT) invité à faire un usage responsable des réseaux et des données de téléphonie mobile.

“N’oubliez pas que nous devons faire un usage rationnel des réseaux parce que, comme d’autres fournitures, comme cela s’est produit dans les supermarchés et comme cela se produit dans d’autres secteurs, Internet et les données sont une ressource limitée que nous allons tous utiliser dans l’éventualité. Par conséquent, nous devons tous être conscients que nous allons devoir établir des priorités et faire un usage rationnel de ces données », a déclaré Arturo Robles, commissaire IFT.

Ramiro Camacho Castillo, commissaire IFT, a noté que ils recherchent des mécanismes pour éviter la saturation des données et du trafic Internet en cas d’urgence, que les entreprises choisissent de travailler à distance.

«Dans la phase (1) dans laquelle nous traitons le coronavirus, nous avons identifié différents outils et différentes possibilités pour les opérateurs de répondre à ces besoins et en fonction de ce qui est déterminé comme prioritaire en ce qui concerne la phase de diffusion de l’information ou d’accès à Les pages officielles de toute la partie travail seront évaluées “, a mentionné Camacho.

L’IFT a annoncé qu’elle travaillait en collaboration avec le ministère des Communications et des Transports (SCT), par l’intermédiaire de son sous-secrétaire, des opérateurs de téléphonie mobile et de l’académie, pour définir des mesures garantissant au pays l’accès aux réseaux et à l’information avant la contingence du nouveau coronavirus.

Parmi les mesures analysées à mettre en œuvre figurent la création de lignes d’urgence et d’informations et de SMS, à la fois des services gratuits, ainsi que l’accès gratuit aux pages des autorités sanitaires afin que les utilisateurs soient tenus informés de la situation de COVID-19 .

“Lors de la réunion, ce qui a été mentionné était l’éventail de portefeuilles (mesures) qui peuvent être utiles au gouvernement et aux utilisateurs face à l’éventualité d’un virus”, a déclaré Arturo Robles, commissaire IFT.

Robles a rappelé que les opérateurs mobiles tels que Telcel, Telefónica et AT&T ont ouvert l’option des numéros et messages gratuits, ceci sans que les utilisateurs n’utilisent leurs données mobiles.

Une autre mesure analysée est la création d’un groupe international qui serait composé de 22 nations et 19 régulateurs afin qu’ils puissent partager leurs expériences et les mesures qu’ils ont prises pour garantir l’accès aux réseaux.

Enfin, Robles a indiqué que dans les prochains jours, toutes les mesures qui seront appliquées en raison de l’éventualité d’une propagation du virus seront annoncées.

