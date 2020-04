Il y en a déjà 4! Ricky Martin et son mari présentent leur fils, la famille Renn Big!

Le célèbre chanteur portoricain Ricky Martin a présenté son plus jeune fils, Renn Martin-Yosef, qui rejoint le bébé Lucia et les jumeaux Valentino et Matteo.

09 avril 20207 h 00

Le célèbre chanteur portoricain Ricky Martin, a présenté son plus jeune fils, Renn Martin-Yosef, qui rejoint bébé Lucia et jumeaux Valentino et Matteo.

Renn elle est le deuxième bébé qu’elle a avec son mari actuel, l’artiste plasticien, Jarête Yosef, et le quatrième depuis qu’il a décidé de devenir père grâce à la méthode in vitro.

“Voici mon #ArabeBoricua Renn Martin-Yosef. le bébé de la maison. #BabyRenn #BabyBOY “, a écrit Ricky sur son compte Instagram, provoquant beaucoup de remous pour ses followers.

Mais Jawn Yosef Il n’était pas loin non plus et a également publié sa propre galerie de photos du petit garçon, né en octobre dernier.

Ricky Martin et Jawn Yosef Ils se sont mariés en 2017 et Renn est le deuxième enfant de cet heureux mariage.

.