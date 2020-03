Île aux trésors de Muppet: revue rétro

L’histoire classique de l’aventure pirate de Robert Louis Stevenson avec ce flair de muppet inégalé dans “Muppet Treasure Island”. La cinquième sortie théâtrale de muppet était l’une de ses meilleures. Les muppets classiques sont là. L’histoire incroyable est là. Et, les performances humaines incroyables sont là, dirigées par l’incomparable Tim Curry en tant que Long John Silver.

L’histoire est simple à suivre pour tout le monde. Jim Hawkins est un orphelin vivant et travaillant dans un pub avec Gonzo et Rizzo. Après avoir reçu une carte au trésor de Billy Bones, jouée par le merveilleux Billy Connolly, le trio trouve son chemin sur un navire à la recherche du trésor. En chemin, Jim est enlevé par les pirates qui, finalement, trouvent le trésor mais capturé par Jim, Gonzo, Rizzo, ainsi que les personnages du capitaine Abraham Smollett, Squire Trelawney et Benjamina Gunn incarnés par Kermit la grenouille, Fozzie Bear et Miss Piggy respectivement.

Ceci est mon préféré absolu de tous les films Muppet. À mon avis, les meilleurs films de muppet ont des chansons inoubliables et “Muppet Treasure Island” est rempli de pétards. «Something Better», «Sailing for Adventure», «Cabin Fever» et «Professional Pirate» font tous de merveilleux travaux pour faire avancer le récit tout en offrant des moments exaltants ou hilarants et en étant carrément chantables. La seule chanson décevante pour moi est “Love Led Us Here”. La ballade raconte plus l’histoire de Kermit et Miss Piggy que Smollett et Gunn, mais cela ressemble plus à la chanson d’amour obligatoire d’un film de muppet qu’à quelque chose pour faire avancer le récit. Je pense que c’est parce que, dans le matériel source, il n’y a pas d’histoire d’amour entre le capitaine Smollett et Benjamin Gunn, mais les muppets ont changé Gunn en femme pour s’adapter à Miss Piggy.

Les doublures dans ce film sont aussi géniales. De Samuel Arrow, joué par Sam the Eagle, décrivant le capitaine Smollett comme «un volcan en furie» et Rizzo disant que peut-être la grenouille devient «folle» à Polly Lobster se moquant de l’idée de parler de perroquets, la comparant à une «souris chantante et dansante avec son propre parc d’attractions », les blagues volent du début à la fin et gardent un sourire sur mon visage.

Les muppets sont certains de mes films préférés absolus. La nostalgie de l’enfance est à travers le toit chaque fois que je regarde un film de muppet. Et, “Muppet Treasure Island” a été le premier que j’ai vu dans les théâtres. Cela me ramène à certains de mes meilleurs souvenirs avec de superbes chansons, des doublures impressionnantes et une interprétation hilarante d’une histoire classique.

Classement: 5 étoiles sur 5.

Avez-vous regardé des films de muppet en grandissant? Lequel est votre préféré? Et que pensez-vous de “Muppet Treasure Island?”

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

.