Île de Man et Channel Islands Disney + date de lancement annoncée

Disney + a été lancé au Royaume-Uni aujourd’hui et de nombreux résidents des îles Anglo-Normandes et de l’île de Man n’ont pas pu s’inscrire à Disney +, car ils reçoivent des messages d’erreur indiquant qu’il n’est pas disponible.

Disney a annoncé via les réseaux sociaux:

Disney + sera lancé dans les îles Anglo-Normandes et sur l’île de Man le 2 avril 2020.

Bien que ce soit sans aucun doute une déception, au moins maintenant Disney a reconnu le problème.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.