Illa J et Frank Nitt sur T3 dans les bidonvilles de “Relax”

Un membre co-fondateur de Slum Village, T3, prépare la sortie d’un nouveau projet qui devrait être abandonné cette semaine. Avant de laisser tomber Mr Fantastic, il est sorti avec un nouveau single aux côtés d’Illa J et Frank Nitt intitulé “Relax”. Avec une sensation classique à Détroit, T3, Illa J et Frank Nitt indiquent clairement qu’il est temps de briller. La production a été gérée par Ruckazoid et Teeko et le projet devrait passer par le nouvel accord de T3 avec Delicious Vinyl.

“‘Relax’ est l’échauffement, le préchauffage. Avec l’équipage, vous savez que les Ninjas de Détroit ont toujours une puce sur l’épaule comme si nous avons quelque chose à prouver. C’est juste pour vous faire savoir que j’ai un peu de sh t venir! ” Il a parlé de la chanson.

M. Fantastic tombe le 23 janvier.

Paroles Quotable

Quand je coupe dans la fonction, je suis tout droit sorti du bloc

J’ai fait une marque, j’ai fait une marque, en plus je suis brut depuis le début

Je ne peux pas me toucher, que tu utilises la soie dentaire ou non

Est-ce votre voiture? Tu dois ramener cette garce au lot

.