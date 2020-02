Illumination présente le premier trailer de Minions: The Rise ofGru

Si je devais choisir mon méchant préféré parmi les films d’animation, ce ne serait certainement pas Gru, le grand homme chauve de Despicable Me, mais si je suis excité de voir la préquelle de cette franchise, The Rise of Gru, c’est pour le retour des adorables Minions. La dernière fois que nous les avons vus, c’était dans Despicable Me 3 (2017) et maintenant ils sont de retour dans la première bande-annonce de Minios: The Rise of Gru pour raconter l’histoire du méchant préféré de quiconque.

La première approche que nous avons eue de Minios: The Rise of Gru s’est produite au cours du week-end pendant le Super Bowl, et comme Illumination l’avait promis, Aujourd’hui, nous recevons la bande-annonce complète du film avec tout et un synopsis qui, plutôt que d’être un synopsis, est un spoiler complet. Le film se déroulera dans les années 70, lorsque Gru, un petit méchant et prétendant fanboy du groupe de super-vilains connu sous le nom de Vicious 6, décide de faire partie de son équipe.

Voici la suite du synopsis:

«Lorsque les Vicious 6 expulsent leur leader, le légendaire combattant Wild Knuckles (Alan Arkin), Gru est interviewé pour devenir son nouveau membre. Cela ne va pas bien (pour dire le moins), et cela ne fait qu’empirer après que Gru les a surmontés et que l’ennemi mortel est soudainement au bord du mal. En course, Gru aura recours à une source de conseils improbable, Wild Knuckles lui-même, et découvrira que même les méchants ont besoin de l’aide de leurs amis. », ajoutez le synopsis.

Qui dirait que le succès des Minions remonte à 10 ans, lorsque le premier film Despicable Me est sorti, levant plus de 543 millions de dollars et rendant la franchise plus ou moins imparable et, bien sûr, très rentable. Minios: la montée de Gru Il sortira le 3 juillet.

