Mexico.- Alors que la deuxième phase de la crise sanitaire passe, le gouvernement fédéral va réactiver l’économie populaire en accordant des prêts sans intérêt et autres à des micro et petites entreprises, afin d’alléger la suspension des activités économiques non substantielles.

À cette fin, le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé qu’il y aurait un million de prêts pour 25 000 pesos pour les commerçants formels et informels et les prestataires de services touchés par COVID-19.

Cela peut vous intéresser L’activation économique sera lente

Il a précisé que sur ce total, 500 000 seront destinés aux commerçants formels et 500 000 aux commerçants informels.

Le président a expliqué que les requérants, environ quatre millions, pourront y accéder via Nacional Financiera (Nafinsa).

Pour soutenir les MPME, qui génèrent 90% des emplois au Mexique, les crédits seront accordés sur trois ans avec un taux d’intérêt de 6,5% par an et, en outre, les candidats auront trois mois de grâce pour commencer les paiements qui seront en moyenne de mille pesos par mois.

Il a expliqué que ces crédits sont indépendants des trois millions de tours et dont un soutien a déjà été fourni à plus d’un million de personnes, à travers les bureaux à travers le pays du ministère de l’économie.

Le président López Obrador a réitéré lors de la conférence de presse au Palais national que le soutien aux MPME est en reconnaissance du fait qu’elles génèrent la majorité des emplois, pour être précis, 90%.

L’objectif est que l’économie populaire reste active pendant les douze prochaines semaines.

Seven24.mx

Pour consulter les informations officielles du gouvernement fédéral sur COVID-19, visitez https://coronavirus.gob.mx/

ebv

Le poste Ils accorderont des crédits aux entreprises formelles et informelles touchées par Covid-19 est apparu en premier sur Siete24.