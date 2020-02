Ils accusent l’acteur de doubler Memo Aponte de harcèlement et de viol

L’acteur voix off Memo Aponte a été accusé de harcèlement et de viol sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas la première fois que l’acteur se trouve dans cette situation, depuis l’année dernière, il a été accusé d’avoir demandé à ses fans des nus, y compris des mineurs. L’acteur qui a participé à différents films Disney a démenti ces accusations. Cependant, la controverse a repris quand il a de nouveau été accusé d’avoir harcelé et abusé sexuellement l’un de ses partenaires, en plus de harceler ses fans.

Nous recommandons également: Memo Aponte parle enfin d’accusations de harcèlement de fans

Memo Aponte, doublage acteur qui a participé à des films Disney comme Toy Story, Looking for Nemo ou The Incredibles, a été accusé de harcèlement et de viol sur les réseaux sociaux. Tout d’abord, l’une de ses ex-petites amies a partagé un post dans lequel il a rapporté les sévices dont il a été victime de la part de l’actrice alors qu’elle n’avait que 13 ans:

Avec le hashtag #MemoAponteEsUnViolador, les utilisateurs de Twitter ont partagé leurs histoires sur le doublage de l’acteur Memo Aponte Il leur avait envoyé des messages en privé dans lesquels il leur demandait de partir ou de lui envoyer nus Certains utilisateurs ont même partagé des messages audio dans lesquels l’acteur leur a dit des messages obscènes.

Il y a un an, l’acteur était impliqué dans une situation similaire, puis a publié une déclaration dans laquelle Il a nié les accusations et a déclaré que les fichiers audio utilisés contre lui avaient été modifiés. et sorti de son contexte, bien qu’il ait admis que certains avaient été envoyés par lui. Pour le moment, l’acteur n’a pas donné de réponse aux accusations.

[En progreso]

.