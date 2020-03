Ils accusent Sandra Echeverría dans des réseaux d’avoir provoqué la séparation d’Aislinn Derbez et de Mauricio Ochmann

Ils accusent Sandra Echeverría d’avoir provoqué la séparation

Il y a quelques jours, l’actrice Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann ont annoncé qu’ils avaient décidé de prendre leurs distances car leur relation ne fonctionnait pas.

Les deux acteurs ont demandé aux fans et à la presse de diffuser les informations de la manière la plus respectueuse car ils voulaient travailler sur leur relation et savoir s’ils continueraient en couple ou se sépareraient de manière permanente.

“Nos opinions envers les médias vont diminuer pendant un certain temps car nous allons faire attention aux spéculations et aux ingérences qui contaminent notre relation, qui pour nous a toujours été sacrée”, ont-ils écrit dans une publication sur les réseaux sociaux.

Compte tenu de tout cela, les fans des deux acteurs ont été les premiers à être envahissants dans leur relation, car sans preuves, ils ont commencé à spéculer sur les raisons de leur séparation.

La première à tomber coupable a été l’actrice Sandra Echeverría, épouse de Leonardo de Lozanne. Les fans d’Aislinn ont attaqué l’actrice à un point tel qu’ils sont même allés jusqu’à dire qu’elle “était la cause de sa rupture” et que son mariage était en crise à cause d’elle.

Les photographies partagées par les deux acteurs ne parlent pas d’une nouvelle relation, elles le sont parce qu’elles jouent ensemble dans un film.

Sandra s’est toujours montrée respectueuse du mariage de Mauricio et Aislinn. Il a un comportement cordial et a même regretté qu’ils se soient séparés en couple.

Sandra et Mauricio se sont rencontrés il y a quelque temps en travaillant au feuilleton «El Clon», et depuis, ils sont devenus de grands amis. Il n’est pas juste qu’ils soient au centre de poursuites par des fans qui cherchent à nuire à l’image de Sandra, qui a également une famille avec le chanteur de Fobia.

D’autres fans plus concentrés ont invité ceux qui attaquaient à les laisser seuls et que Restez respectueux car Aislinn et Mauricio traversent une période difficile.

