Ils alertent par faux appel à la chloration massive de l’eau

Mexico.- La Commission nationale de l’eau (Conagua) et l’Association nationale des entreprises d’eau et d’assainissement (ANEAS), qui représentent environ 650 agences de distribution d’eau dans le pays, ont appelé la population à ignorer une fausse nouvelle. qui circule via WhatsApp et d’autres réseaux sociaux, où les citoyens sont appelés à appliquer massivement du chlore dans les salles de bain.

“… Il est demandé de verser un demi-litre de chlore dans les toilettes ce samedi 11 avril à 12 heures” fait partie du message qui présente de fausses informations et qui peut avoir des conséquences néfastes sur les systèmes de traitement des eaux usées.

Si ce qui précède est réalisé, cela pourrait entraîner une interruption du processus d’assainissement dans les usines de traitement des eaux usées, affecter le fonctionnement des fosses septiques ou tout autre système de prétraitement tel que les biodigesteurs, causant de graves dommages aux installations et aux l’environnement.

L’utilisation de chlore comme demandé dans le message n’a AUCUN avantage et pourrait avoir un effet négatif sur les systèmes de traitement des eaux usées.

Ils conseillent de conserver et de mieux utiliser ce chlore, car il peut être en quantité modérée dans les tâches de nettoyage de la maison.

Conagua et ANEAS appellent les citoyens à ignorer ce type de fausses nouvelles (ou de fausses nouvelles), qui utilise la portée massive des réseaux sociaux pour diffuser des informations qui prêtent à confusion et peuvent avoir des conséquences pour les installations des ménages. et les systèmes de traitement, ou même pour la santé des gens.

“Nous vous invitons à rester informés sur les questions d’eau potable, de drainage, d’assainissement et d’assainissement sur les sites Internet et les réseaux sociaux de Conagua, de l’ANEAS et des agences d’exploitation.

