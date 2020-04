Ils appellent à éviter la saturation dans le métro et les minibus

Mexico.- Les avis d’experts sur la collision entre deux rames de métro, survenue le 10 mars à la gare de Tacubaya, ont conclu que l’accident était le résultat d’omissions de fonctionnement par le conducteur et le régulateur de ligne dans les processus de sécurité correspondants.

Par un message aux médias virtuels, Ulises Lara, porte-parole du bureau du procureur général, a expliqué que l’agence avait ouvert un dossier d’enquête sur l’hypothèse de la mort et du dommage injustifié, pour l’exercice d’une action pénale.

L’avis d’expert réalisé par le parquet, auquel ont participé 12 spécialités, coïncide avec celui présenté par la société allemande TÜVRheinland, engagée pour préparer un avis de manière indépendante. De l’analyse de la boîte noire, de la radio Tetra, du téléphone fixe, des vidéos et des documents techniques.

L’avis de l’expert a permis de conclure que le fait aurait pu être évité si le conducteur du train 33 et le régulateur avaient agi conformément aux manuels techniques d’exploitation de la STC, qu’ils connaissaient et pour lesquels ils avaient été formés.

Le train 33 a reçu sa dernière maintenance le 9 mars de cette année et fonctionnait correctement.

Les installations du système de transport collectif disposent des mesures de sécurité requises pour leur fonctionnement et leur fonctionnement, en particulier dans la section qui comprend la station Tacubaya-Observatory.

Le système de sécurité opérationnelle intrinsèque et redondant du train fonctionnait correctement.

D’après les avis, il apparaît que le métro continue d’être un moyen de transport efficace et sûr, tant pour les utilisateurs que pour son personnel.

À la suite de ce qui précède, le procureur général de la justice de Mexico intègre le dossier d’enquête correspondant, dans les hypothèses de décès et blessures injustifiés, afin que des poursuites pénales soient exercées à l’époque.

L’agence a rappelé qu’en quittant la gare de Tacubaya à destination de la station de l’Observatoire, le conducteur du convoi 33 avait reçu des alertes sur son panneau de contrôle. Dans cette situation, le système de sécurité du train a agi, se bloquant automatiquement.

Selon les manuels d’utilisation du STC, le conducteur devait appliquer le freinage du convoi, au moyen de la manœuvre de stationnement d’urgence sur la rampe.

Le régulateur de la ligne n’a pas demandé au conducteur de prendre ces mesures, ce qui impliquait d’arrêter le convoi en toute sécurité, mais lui a plutôt demandé d’avancer.

Le conducteur a changé le mode de pilotage automatique en manuel limité, avec l’autorisation du régulateur Central Control Post. Il convient de noter que dans ce mode de conduite, il n’y a pas de dispositif de sécurité ferroviaire.

À partir de ce moment, et pendant huit minutes, la vidéo montre différentes personnes qui sont entrées et sorties de la cabine du conducteur, lorsque les manuels indiquent qu’à ce moment-là, vous devriez mettre le freinage manuel et avec des cales dans chaque voiture et quitter le train.

À la suite de ce qui précède, le #FGJCDMX intègre le dossier d’enquête correspondant, dans les hypothèses de mort et de blessures injustifiées, afin qu’en temps opportun, il puisse exercer une action pénale pic.twitter.com/lbxtsObEEM

– FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) 31 mars 2020

Il convient de noter que, selon l’enregistrement de la boîte noire, en plus de ce qui précède, il a été observé que les différentes manœuvres entraînaient la perte de pression d’air du système de freinage.

Pendant ces huit minutes, selon les protocoles, le poste de contrôle central a une nouvelle fois dû ordonner l’application du frein de stationnement de chaque wagon, évacuer le train, et avertir à temps l’opérateur du convoi 38, qui se trouvait dans le La gare de Tacubaya, ce qui ne s’est pas produit.

Seven24.mx

ebv