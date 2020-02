Ils appellent à l’expulsion de Natalia Jiménez en tant que jury pour ses menaces après le Gala 4

Le Gala 4 de ‘OT 2020’ a laissé des moments très marquants, comme la confirmation de la relation entre Anne et Gèrard ou les excuses de Portu à Samantha pour leur malheureux bilan la semaine précédente. Cependant, après le gala, il y a eu aussi un moment important et c’est que Natalia Jiménez, membre du jury du talent musical, a répondu aux critiques des adeptes du format catégoriquement à travers leurs histoires Instagram.

Ce sont les histoires que Natalia Jiménez, membre du jury de # OTDirecto10F a téléchargées après # OTGala4 # OTChat4 # OT2020 pic.twitter.com/TJjh7MOxyE

– Carlos Merenciano (@carlesmeren) 10 février 2020

Dans son récit, la chanteuse a commencé son message en s’adressant à tous les ennemis: “Bonjour à tous ceux qui me détestent, en particulier celui qui dit que je suis le rejeton du mal”. Jiménez n’a pas trouvé drôle de lire ces médias sociaux disqualifiants et a choisi de faire ressortir le sarcasme pour que ce soit clair: “Quelle blague qu’ils me disent que je suis un rejeton du mal!” De plus, il a envoyé un message direct plein d’ironie à la personne qui lui avait consacré une telle insulte: “A cela j’envoie un très fort baiser. A elle et à sa mère.”

Changer le geste et laisser le rire de côté, Jiménez est devenu très sérieux pour lancer une menace à tous ceux qui la critiquent pour ses décisions en tant que jury dans “Opération Triomphe”: “Ils pensent que je suis un rejeton du mal, en ce moment ils verront Je suis un rejeton du mal. ” Mais le chanteur n’est pas resté là, mais a lancé une dernière fléchette sur les ennemis en disant: “Voyons voir s’ils savent lire les lèvres”; en vocalisant plusieurs fois un “peeling” très clair.

Supprimer les messages et la pluie de critiques

Natalia Jiménez a également souhaité dédier un message à tous ceux qui lui disent de retourner au Mexique, un pays dans lequel la chanteuse a développé une bonne partie de sa carrière musicale. “Ne t’inquiète pas parce que c’est ma maison,” répondit Jiménez en riant. Mais Il semble que la chanteuse regrette ces histoires qui sont remontées sur son compte Instagram, car elle les a supprimées quelques heures après les avoir publiés. Les adeptes du format qui ont pu regarder les vidéos avant leur élimination n’ont pas aimé l’attitude du juge des talents, qu’ils ont qualifié d ‘”impoli”, demandant leur expulsion du programme.

La différence entre Portu et Natalia est que portu a admis qu’il avait tort et qu’au lieu de cela, Natalia menace, en bref # OTDirecto10F

– blanc (@_itsniall) 10 février 2020

HORREUR est votre rôle en tant que jury chère Natalia, moins effacez les histoires que vous téléchargez et plus pour voir et suivre le programme pour juger judicieusement et pour ne pas dire les bêtises que vous dites jolie xq en tant que jury, vous laissez beaucoup à désirer chère! # OTDirecto10F

– DANI (@GOpookeGO) 10 février 2020

# OTDirecto10F Collectons-nous des signatures pour expulser Natalia du jury?

– Lost Boy (@belenjenna) 9 février 2020

Natalia devrait être expulsée en tant que jury. Pouvez-vous accrocher cela sans que rien ne se passe? # OTGala4 # OTChat4 # OT2020 # OTDirecto10F # OTDirecto9F

– Anna Benavente (@annabenavente_) 10 février 2020

Je ne sais pas si Natalia mérite de faire partie du jury, ce que je sais après avoir vu sa carrière en dehors de lui avec des histoires et des commentaires, c’est que ce n’est pas à la hauteur. @OT_Oficial prenez note. Cette fille est représentée seule, quelle déception avec ce que j’ai aimé. # OTDirecto10F

– La réponse…???????? (@cremalanit) 10 février 2020

