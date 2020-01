Ils appellent la fille de Jennifer Lopez “laide” et elle ferme silencieusement la bouche

Avec l’essor des réseaux sociaux, nous pouvons en apprendre un peu plus sur la vie de nos artistes préférés, mais tout comme cela peut sembler un endroit sain pour partager des moments spéciaux de notre vie, il est souvent mal utilisé, devenant un espace pour les taquineries, la critique et les mauvaises vibrations.

Le prix de la célébrité est généralement facturé très cher, car la plupart du temps, nous oublions que les célébrités sont aussi des personnes qui vivent leur vie quotidienne de la manière la plus normale possible, donc quand l’une d’entre elles est photographiée sans maquillage, ou avec des vêtements décontractés, la critique les pleut généralement.

C’est le cas récent de Jennifer López et de sa fille Emme, que des milliers de personnes ont appelé “Laid” après une publication d’une photographie des deux dans un décor lors d’un enregistrement, dans les réseaux officiels du programme Awake America.

La photographie a été véritablement publiée par le programme pour partager la relation entre J-Lo et sa fille, même accompagnée de la légende. “N’est-il pas vrai qu’Emme ressemble plus à sa mère chaque jour?”; cependant, plusieurs commentaires malveillants ont attaqué le physique de la jeune fille.

“Ça ressemble plus à Marc Anthony”

“C’est moche et point”

“La fille ressemble à une fille d’un film d’horreur.”

Compte tenu de ces commentaires, de nombreux adeptes de J-Lo sont sortis pour défendre la petite fille, qui a été injustement attaquée.

“Bellaaaaaaa”

“Belle fille”

“Beau bébé, ceux qui parlent sont médiocres, l’envie pourrit, ils portent l’envie.”

Bien que Jennifer Lopez se soit sentie agressée par les commentaires envers sa fille, elle a choisi de garder le silence et d’ignorer les commentaires négatifs. Cependant, l’histoire ne s’est pas arrêtée là et après quelques jours, l’actrice a publié une vidéo dans laquelle Emme chante, montrant son grand talent et silencieusement, subtilement et éduquée, la bouche de tous ceux qui ont dérangé sa fille.

Nous pensons que la réaction de J-Lo a été la plus appropriée, car ayant répondu aux commentaires cela serait devenu une controverse très superficielle, et au contraire il a réussi à démontrer que la beauté va au-delà du physique et que personne ne mérite d’être attaqué car de ce.

Que penses-tu de ta fille? Ils sont très similaires …

