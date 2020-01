Ils arrêtent Bobby Farrell, directeur d’Irene, moi et mon autre moi

Le célèbre réalisateur de films comme Me, Myself and Irene (2000) et There´s Something About Mary (1998), mieux connu sous le nom de Bobby Farrelly, Il a été arrêté jeudi matin pour… conduite en état d’ébriété, selon un rapport TMZ.

L’arrestation de Farrelly a eu lieu vers 2h00 à Ketchum, en Idaho, après que la police a vu le directeur de 61 ans conduire sans feux arrière. En plus d’une série de documents entre les mains de TMZ, il indique qu’il a oublié d’utiliser un de ses directionnels lors d’un virage. Comme indiqué, Farrelly a voulu s’excuser auprès de la police en disant que son véhicule avait été loué et qu’il ne savait pas comment allumer les lumières. Mais tout semble s’être aggravé lorsque le réalisateur de Dumb and Dumber (1994) Il a refusé d’admettre qu’il avait bu de l’alcool même si son souffle le trahissait et ses yeux rougeâtres disaient le contraire.

C’est ainsi que l’agent lui a demandé de quitter la voiture et d’effectuer un test de sobriété. Farrelly a refusé et a fini par être arrêté.

Farrell a été arrêté pour le crime de conduite sous l’influence de l’alcool, mais plus tard, il a été libéré après avoir payé une caution de 2 000 $.

Bobby est également connu pour la réalisation, avec son frère Peter Farrell, Fever Pitch (2005) et The Three Stooges (2012). Bien plus tard, après sa séparation, Peter a remporté l’Oscar du meilleur film et du meilleur scénario original pour Green Book (2018).

.