Ils arrêtent la production de la série Obi-Wan Kenobi pour Disney +

Sans aucun doute, l’une des plateformes qui a volé notre intérêt était Disney +, car non seulement nous aurions le contenu de la maison de Mickey Mouse, Marvel, Star Wars et d’autres franchises, mais ils ont également présenté des projets originaux qui nous ont émus. L’univers créé par George Lucas a été l’un des plus favorisés bien en plus du Mandalorien deux autres séries de personnages individuels ont été annoncées, celle de Cassian Andor avec Diego Luna et celle d’Obi-Wan Kenobi.

Le simple retour à la franchise Ewan McGregor en tant que sage maître Jedi était plus que suffisant pour que les fans de Star Wars sachent ce qu’ils feraient à Disney Avec la franchise. Comme si cela ne suffisait pas, l’acteur écossais lui-même est apparu au cours du D23 confirmant que la série sur l’un des personnages les plus importants de la galaxie, très loin, était en production.

Malheureusement, nous devrons attendre un peu pour voir cette histoire, car Selon Collider Disney +, les dirigeants ont arrêté la production de la série solo d’Obi-Wan. Selon la source, tous les membres de l’équipe étaient dans les studios Pinewood à Londres (où la trilogie originale a été enregistrée) mais du jour au lendemain, on leur a dit de rentrer chez eux.

Les raisons du retard ne sont pas très claires, des médias comme The Hollywood Reporter mentionnent que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy avait pris cette décision parce que les scripts qui lui étaient présentés ne l’avaient pas convaincue, surtout parce que soi-disant ils avaient des similitudes avec The Mandalorian de Jon Favreau (Obi-Wan protégerait-il Luke Skywalker tout comme le Commandement l’a fait avec Baby Yoda?).

Jusqu’à présent, on ne sait pas jusqu’à quand ils pourraient revenir aux enregistrements, car tout indique que ce serait jusqu’à l’été de cette année. La seule chose sûre, c’est que l’engagement du président de Lucasfilm et d’Ewan McGregor pour faire une série qui raconte la vie du chevalier Jedi lors des événements des épisodes trois et quatre est ferme, surtout après l’annulation du film de personnage qu’ils avaient prévu pendant des années.