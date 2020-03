“Ils auraient dû enquêter sur un autre”

Dans le programme du 22 mars de «Viva la vida», Tino Torrubiano a visité l’espace présenté par Emma García et a révélé un secret supposé de la famille Jurado qui a directement affecté Antonio David Flores. Le célèbre photographe a expliqué qu’il y a quelques années, Rosa Benito a demandé à un journaliste de le suivre avec l’idée de montrer qu’il était infidèle à Rocío Carrasco. Cependant, cette enquête n’a finalement pas eu lieu puisque le journaliste qui devait la mener à bien était un ami de Flores. Les collaborateurs de «Viva la vida» ne comprenaient pas quelles intentions pouvaient pousser Rosa Benito à prendre cette décision dans le passé et les paparazzis ont précisé qu’Antonio David «n’était pas très apprécié de la famille Jurado».

Antonio David Flores dans ‘Survivors: Honduras Connection’

Après la révélation de ces informations, Rosa Benito a parlé rapidement avec certains des chatteurs du programme Emma García pour le nier catégoriquement et préciser que «jamais» n’avait préparé de plan pour découvrir le père de Rocío Flores. Amador Mohedano, frère de Rocío Jurado et ex-mari de Rosa Benito, a également voulu apporter son grain de sable en faveur de ce qu’était sa femme à l’époque et a appelé par téléphone pour nier ces informations et soutenir la version de Benito.

Une heure après la révélation, le plus impliqué de l’histoire, Antonio David Flores, était présent sur le tournage de ‘Survivors: Honduras Connection’ en tant que défenseur de sa fille et collaboratrice du programme. Jordi González a évoqué le sujet pour obtenir son avis, ce à quoi Flores n’a eu aucun problème à répondre: “Rosa dit non. Et je crois que Rosa. Finalement, il y a eu une enquête qui n’a pas été”. Mais la chose ne s’est pas arrêtée là. L’ex-candidat de «GH VIP 7» en a profité pour jeter un coup de main sur son ex-femme, Rocío Carrasco: «Mais je vous dis quelque chose, ils n’auraient pas dû m’investiguer, ils auraient dû enquêter sur quelqu’un d’autre. a conclu le talk-show de «Save me».

Antonio David Flores quitte le plateau

Le débat «Conexión Honduras» n’a pas été un scénario très agréable pour Antonio David, qui s’est retrouvé sur plusieurs fronts pour défendre sa fille. L’ancienne Garde civile a eu une discussion approfondie avec Sofía Suescun et Maite Galdeano, qui Ils ont accusé le collaborateur de «Save me» d’avoir mis son ex-femme dans toutes les conversations pour «jeter de la merde»Comme si cela ne suffisait pas, Belén Rodríguez était à nouveau sur le plateau, ce qui a de nouveau fait sauter l’étincelle entre eux.

Rodríguez a estimé qu’Antonio David Flores et sa fille tentaient de participer à Rocío Carrasco dans le concours: “Jusqu’à présent, il a jeté sa mère par terre dans toutes les déclarations qu’il a faites dans Survivors”, a expliqué le journaliste. “Rocío, ce qu’elle a fait, c’est s’inquiéter pour sa mère”, a commencé la défense d’Antonio David à sa fille, mais a été interrompue par le reste des collaborateurs: “Maintenant, il se soucie de la mère … Mieux vaut tard que jamais”, a ajouté Sofía Suescun, ce qui a mis fin à la patience du tertullien, qui a décidé de quitter le plateau.

