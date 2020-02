Ils capturent Anuel avec son amant faisant cela dans la piscine “Regardez la réaction de Karol G”

Anuel AA aura-t-il choisi le pire jour pour provoquer Karol G de cette façon? Comme d’habitude, le reggaetonero fait polémique sans trop réfléchir.

14 février 2020

Le controversé chanteur portoricain de Reggaeton Anuel AA, est l’une des stars préférées sur Internet, sans aucun doute l’un des représentants les plus actifs du genre, un artiste sortant et galant, affichant toujours son comportement de fête.

Cette qualité le décrit parfaitement aujourd’hui, le jour de l’amour et de l’amitié où nous vous montrons comment Anuel n’a pas hésité à placer le manteau de l’autre femme sur son visage juste pour que Karol G lui réponde de cette façon.

Dans la vidéo bébé, la chanteuse dans une piscine prend un mannequin par la taille et lève la tête contre son corps, simulant un “69”. Avec l’énorme topper sur son visage, Anuel n’hésite pas à dégager un grand sourire plein de mystère.

Il ne faudrait pas que Becky G réponde de la même manière, et dès que possible, la chanteuse a créé une chanson du même nom “baby”, et aurait répondu de cette façon à son petit ami Anuel AA. Montrant que les deux peuvent jouer le même jeu.

Entre Anuel et Karol, l’amour de la musique, la renommée et la sensualité sont des facteurs qui décrivent parfaitement leur relation, le jour de l’amour et de l’amitié, ils savent faire tomber la maison par la fenêtre, montrant leur amour Parfois, cela touche la rivalité.

.