Ils capturent des images de neige rouge en Antarctique et c’est la faute du réchauffement climatique

Les scientifiques ukrainiens qui se trouvent à la base de recherche Vernadsky, située sur l’île de Galindez, ont été surpris lorsqu’ils se sont promenés et ont découvert que la neige entourant la base antarctique avait cessé d’être blanc pour montrer des tons roses et rougeâtres.

Loin de penser que c’était du sang, produit de la chasse à un pingouin, les chercheurs savaient que c’était le Chlamydomonas nivalis, une algue rouge que l’on retrouve généralement dans la glace et la neige dans les chaînes de montagnes et dans les montagnes. poteaux Le ministère de l’Éducation et des Sciences d’Ukraine a expliqué le phénomène dans un message sur Facebook, décrivant la neige comme la couleur de la «confiture de framboise».

Et même si cela a fière allure, ce n’est pas du tout un bon signe, car ces petits organismes ont trouvé leur niche dans des climats extrêmement froids. Pendant les mois d’hiver, ils sont inactifs, attendant que la glace et la neige dégèlent. Lorsque l’environnement se réchauffe, ils fleurissent et se reproduisent dans leur environnement. Les algues changent de couleur du vert à l’orange puis au rouge au cours de leur cycle de vie, avec des fleurs particulièrement intenses pendant de longues périodes de températures moyennes.

Le temps a été exceptionnellement chaud en Antarctique cette saison. La température la plus élevée jamais enregistrée dans le continent le plus au sud a été fixée plus tôt ce mois-ci avec une incroyable 18,3 ° C (64,9 ° F) à la base de recherche argentine Esperanza, Base de recherche de Vernadsky à 405 kilomètres.

De grandes proliférations d’algues comme celles-ci ont un effet néfaste sur la glace et la fonte des glaciers dans de nombreuses régions géographiques. La glace blanche est vraiment bonne pour réfléchir la lumière, réduisant la quantité de chaleur que le glacier absorbe. Étant donné que les algues ont une coloration plus foncée, elles réfléchissent moins de lumière solaire et, par conséquent, les glaciers fondent plus rapidement.

Enfin, les algues peuvent réduire la réflectivité de la neige jusqu’à 13%, car des températures plus chaudes dans le monde créent des proliférations plus tôt et plus longues pour les algues. promouvoir un cercle un cercle vicieux entre les petits organismes, le changement climatique et la fonte des glaciers dans le monde.

