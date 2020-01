Ils capturent des ingénieurs IPN nettoyant un mur ridiculement

Les réseaux sociaux sont revenus pour faire le leur. Maintenant, un groupe de travailleurs qui essaient d’enlever la mosaïque de l’un des murs de l’Institut national polytechnique il est devenu viral grâce à la façon absurde dont ils doivent s’acquitter de la tâche.

Nous recommandons également: Ce combat d’ours sur une route canadienne est devenu viral

Les ingénieurs présumés utilisent un petit marteau attaché à une corde pour frapper le mur et abattre la mosaïque. Quelqu’un tient la corde et une autre personne la tient depuis le toit du bâtiment le propulser avec le marteau qui a pour fonction de frapper lesdites mosaïques et de les lancer.

Tout se passe dans les locaux de l’Ecole Supérieure d’Ingénierie Mécanique et Electrique de l’IPN, un fait qui rend le travail de ces jeunes qui semblent ne pas trouver une façon plus «ingénieuse» de faire leur travail deux fois plus hilarant.

Véritable ingéniosité mexicaine ou malheureuse façon de mener à bien sa mission? Jugez-en vous-même.

Soit dit en passant, les commentaires sur la vidéo sont un rire fou.

.