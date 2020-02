Ils capturent Natti Natasha en la déplaçant lentement avec un short serré.

La chanteuse dominicaine Natti Natasha a sorti un peu de ce que sera sa nouvelle œuvre musicale.

16 février 2020 07:58

La belle chanteuse Natalia Alejandra Gutiérrez bastidas, mieux connue dans le monde artistique sous le nom de Natti Natasha, a publié ces derniers jours un peu de ce que sera sa nouvelle œuvre musicale.

C’est le sujet lentement, qui aura lieu dans les prochains jours, aux côtés d’importants chanteurs de musique urbaine comme Nicky Jam, Manuel Turizo et Myke Towers. Cette chanson promet d’être un véritable succès musical pour ce 2020.

La célèbre chanteuse Natti Natasha a publié hier sur son compte Instagram officiel, un aperçu montrant un peu ce que sera cette simple comédie musicale. La vidéo montre les 4 artistes qui chanteront sur le sujet.

Au moment de publier l’avancée de sa nouvelle chanson, la chanteuse a écrit ce qui suit dans la description, “4 couleurs de voix merveilleuses. Lundi, nous quittons #Despacio #NNMM #Repost @myketowers”.

Ce matériel audio visuel contient à ce jour plus de 600 000 reproductions et plusieurs commentaires de fans de Natti. Dans la vidéo, vous pouvez voir le chanteur avec un look différent et audacieux.

