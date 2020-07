Ils capturent Shakira dans une robe qui révèle davantage le récit. Piqué veut l’effacer!

S’il y a un artiste qui représente avec style le majestueux talent latin, c’est bien la Neogranadina Shakira, qui a irradié sa musique live dans plus de 100 pays et a reçu plus de 400 distinctions, dont les Billboards et MTV Awards.

Lors du dernier gala des MTV Awards (2019), il a été considéré comme délirant par plus d’un témoin La silhouette élancée du Colombien dans une robe rouge écarlate avec lequel il a illuminé le tapis rouge de la cérémonie de remise des prix où il a chanté «Loba», entre autres de son vaste répertoire bilingue.

Annonces :

Une tenue décolletée taillée dans la belle figure de Shak, où il a montré ses jambes voluptueuses, auxquelles il nous a habitués et qui amènent tant d’admirateurs qui le défendent de bout en bout, comme c’était avant la moquerie du joueur de reggaeton J Balvin, qui a engendré le rejet avec le compatriote, lors d’une vidéoconférence en direct conjointe .

L’ouverture de sa robe longue où brille sa jambe gauche, représente un autre instant dans les grands événements où la star a fait comprendre qu’elle n’a pas peur de montrer sa silhouette célèbre et spectaculaire, mon garçon, c’est elle! prêt à surprendre.

À 44 ans et avec 3 décennies de carrière musicale et de comptage, il a une polyvalence admirable dans sa façon de se divertir pendant cet épisode de quarantaine, car en plus de partager avec ses deux enfants, 7 et 5 ans, il est distrait en se concentrant sur la Étude philosophique et apprentissage d’un nouveau sport.