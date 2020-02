Ils capturent une «panthère rose» devant la caméra dans les montagnes de Sibérie

L’une des caméras cachées située au sommet des montagnes de l’Altaï dans le parc national de Saylyugem a capturé Zvezda devant la caméra, un rare léopard des neiges de 4 ans qui est appelé “panthère rose” en raison de son apparence.

Il existe actuellement 17 félins de ce type dans la réserve de parc national de Saylyugem, située à la frontière russo-mongole. Bien qu’il ait été enregistré qu’il y a au moins 17 léopards des neiges dans la réserve, les capturer à la caméra est compliqué car ils sont très prudents.

Cependant, Zvezda a réussi à la photographier à au moins 2 reprises, la première en 2017 lorsqu’elle était accompagnée par sa mère qui n’était qu’un chiot; le second était un an plus tard, mais cette fois il était seul. La récente photographie de ce léopard a été publiée par The Siberian Times et ils affirment qu’ils ne connaissent toujours pas son sexe.

“À l’été 2018, Zvezda a été photographiée par l’ornithologue Elena Schneider.” – a commenté le directeur scientifique adjoint du parc.

La Russie est l’un des pays avec le plus grand nombre de léopards des neiges, on pense qu’environ 70 et 90 félins de cette espèce vivent dans le pays et qu’au moins 30 d’entre eux vivent dans les montagnes de l’Altaï.

