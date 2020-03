Ils cherchent à interdire les séries animées et les mangas accusés de maltraitance présumée d’enfants

En Australie, un sénateur a demandé que tous les dessins animés et mangas transmis et publiés dans son pays, et en particulier Eromanga Sensei, soient examinés par le comité de classification de son pays. étant donné qu’il considère qu’ils ont des «activités sexuelles explicites» impliquant des personnages enfants, selon Kotaku Australia.

Dans un discours prononcé le 26 février dernier au Sénat australien, Stirling Griff, du parti indépendant Center Alliance, a demandé que tous les dessins animés et mangas de son pays soient examinés, car “il y a un côté obscur et un côté dégoûtant” dans ces genres japonais“Avec une proportion importante des deux médias avec du matériel pédopornographique”, a expliqué le sénateur selon The Guardian.

“Ils contiennent des représentations d’enfants aux yeux écarquillés, généralement en uniforme scolaire, qui participent à des activités sexuelles et à des poses explicites, et qui sont souvent victimes d’abus sexuels”, a déclaré Griff.

Plus précisément, Griff a accusé Eromanga Sensei, une série de romans de 2013 écrits par Tsukasa Fushimi et illustrés par Hiro Kanzaki, de présenter “de nombreux thèmes de l’inceste”. Cependant, ce que Griff ne sait peut-être pas, c’est que les mangas et les anime au Japon sont exemptés des lois sur l’exploitation des enfants, ne considérant pas qu’ils illustrent des représentations de vrais enfants, selon 9news.

Voici le synopsis d’Eromanga Sensei:

“Masamune Izumi est un auteur de romans légers au lycée. Son artiste, connu uniquement sous le nom de “Eromanga Sensei” est fiable, mais Masamune ne l’a jamais connu et suppose qu’il n’est qu’un otaku pervers. La petite sœur de Masamune est Sagiri, une fille secrète qui n’a pas quitté sa chambre depuis un an. Il oblige même son frère à préparer et à apporter ses repas quand il marche sur le sol. Masamune veut que sa sœur quitte sa chambre, car les deux sont la seule famille de l’autre.

Un jour, Masamune découvre qu’Eromanga Sensei et Sagiri ne font qu’un. Un nouveau chaos éclate parmi les frères quand un beau créateur féminin et réussi de manga shōjo devient leur rival. »

Pour Griff, le pire de la série est que c’est une fille de 12 ans qui dessine des mangas pornographiques, tandis que son frère de 15 ans l’écrit.

