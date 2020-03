Ils cherchent à recréer chaque point de la Terre dans Minecraft à l’échelle 1: 1

Rien n’est impossible, non? Chaque fois que je pense que le monde est un endroit habité par des êtres moins ambitieux qu’une boîte de thon, quelqu’un finit par me fermer le nez. Maintenant, youtuber PippenFTS recherche des constructeurs Minecraft pour réaliser un projet titanesque: recréer la terre à l’échelle 1: 1. Sa création est assez avancée, il a même déjà le mont Everest, le Grand Canyon et le Half Dome du parc national de Yosemite. Mais ce gars connaît si bien ses limites, qu’il a créé le projet Build The Earth pour d’autres personnes pour l’aider à terminer son travail.

Pippen a utilisé des mods pour augmenter la taille des bâtiments dans Minecraft et extraire des informations de Google Maps. Les planificateurs seront satisfaits de cette version de la planète, car ce sera une récréation plate, étant donné que les systèmes de génération de terrain du jeu ne le permettent pas. Le vrai problème est que la grande majorité des structures conçues par l’homme sont interprétées par Minecraft comme faisant partie du paysage, de sorte qu’il supprime les détails et transforme, par exemple, des structures comme les pyramides d’Égypte en une masse simple sous la forme de montagne. Pippen veut que d’autres joueurs créent chaque point sur Terre en détail, bien qu’il reconnaisse que “la nature peut toujours être un meilleur artiste que n’importe lequel d’entre nous”, dit-il.

Pippen a publié une vidéo de sa création le 21 mars et jusqu’à présent, il a déjà plus de 8 millions de vues.

Vous pouvez le voir ci-dessous:

Pippen commencera à construire si la ville natale de Seattle. Et apparemment, le Groenland manque encore de glace. Bien qu’il y ait déjà des gens qui recréent les parcs Disney, certaines universités, des gratte-ciel. L’Opéra de Sydney et l’arc de Cedar Point dans l’Ohio sont déjà terminés.

Par le biais de Patreon, le projet est financé pour couvrir les coûts de son serveur à Discord. Le travail gagne environ 357 $ par mois.

.