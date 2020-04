Ils confient la garde de leur fille à un médecin qui traite des patients atteints de coronavirus. “Une décision injuste”

“La suspension de la détention n’est liée qu’à l’épidémie de COVID-19”

Theresa Greene est une professionnelle de la santé qui travaille à Miami et se consacre à faire face à la crise que COVID-19 a provoquée dans les centres de santé.

Aujourd’hui, elle souffre car, en plus d’être en contact permanent avec des patients atteints de coronavirus et d’avoir peur de s’infecter, il a perdu la garde de sa fille de 4 ans.

Cela fait un moment que Theresa n’a pas pu parler à sa fille pour la dernière fois, elle est terrifiée à l’idée qu’elle a l’impression de l’avoir quittée.

«J’ai peur qu’elle pense que je l’ai abandonnée. C’est très difficile pour moi“Il a raconté.

Sa fille était sous la garde du père alors qu’elle devait aller travailler à l’hôpital car elle aime son travail, elle a une grande vocation pour le service et engagement envers la vie de leurs patients.

Un juge de Miami a décidé de la priver temporairement de sa garde après avoir fait valoir qu’elle risquait d’être infectée par un coronavirus. Son père et ex-mari de Theresa, Eric Greene, a saisi le tribunal sous le prétexte de “Protection du mineur contre sa mère”

Le magistrat a prononcé une sentence disant que «la suspension de la garde à vue n’est lié qu’à l’épidémie de COVID-19 “.

L’avocat de la mère craint que cet acte n’affecte les agents de santé qui se trouvent dans une situation similaire à celle de Theresa.

“Nous pensons que cette décision crée un précédent très dangereux cela pourrait avoir un impact important sur les fournisseurs de soins de santé à travers le pays qui risquent leur propre vie en luttant pour sauver les autres. “

“La situation est temporaire et la mère aura droit à des jours de récupération pour tout le temps perdu. De plus, la jeune fille pourra parler quotidiennement à sa mère », a répondu l’avocat du père interrogé sur l’affaire.

Compte tenu de la situation, l’Association médicale des États-Unis dicte spécifiquement queLe personnel médical doit être avec sa famille tant qu’il prend toutes les précautions pour réduire le risque d’infection.

Theresa souligne qu’elle utilise toujours son équipement de protection et qu’elle est même allée jusqu’à désinfecter son domicile.

«Je suis très paranoïaque et je fais très attention. Si je touche la serrure de la porte, je mets du désinfectant dessus », a-t-il déclaré.

Il commente même que ses installations ils sont constamment désinfectés pour empêcher la propagation du virus.

«Ma fille a déjà du mal à aller et venir entre deux maisons, maintenant elle n’a pas d’école. Elle ne comprend pas ce qui se passe en ce moment. Je me soucie vraiment d’elle. Ce n’est pas juste. C’est cruel qu’on me demande de choisir entre ma fille et le serment que j’ai prêté en tant que professionnel“Dit le docteur.

À l’heure actuelle, l’affaire est toujours en cours d’analyse par des avocats. Pendant ce temps, le mineur est chez le père.

Cette nouvelle a beaucoup à dire dans la situation que vivent les médecins à cause du coronavirus. Quelle est votre opinion sur la décision du juge? Partagez la note et laissez-nous vos commentaires.