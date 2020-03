Ils confirment qu’Antonio Banderas allait être le méchant de New Mutants 2

The New Mutants sera finalement présenté dans quelques semaines, mais le projet a connu beaucoup de retards, le plus important étant à un an et demi de sa sortie prévue, puis à plus d’un semestre, et le dernier d’un couple de mois. Les problèmes avec le film ont commencé avec le ton de la bande, qui a été enregistré en pensant aux jeunes de 18 ans, quelque chose que Fox n’a pas tellement aimé. Deuxièmement, l’achat du studio par Disney a conduit à l’idée que la bande serait mise en conserve, pour éviter les problèmes avec les plans que Marvel Studios avait avec les mutants. Maintenant que la bande est sur le point de sortir, le réalisateur, Josh Boone, a donné des interviews.

En raison des retards, Boone a eu beaucoup de temps pour revoir le montage du film, et il a même été dit qu’il avait engagé Antonio Banderas pour effectuer des scènes supplémentaires. Selon cette rumeur originale, Boone avait conclu un accord avec Jon Hamm (Mad Men) pour avoir un caméo en tant que M. Sinister, qui se révélerait être le cerveau derrière tout ce dont les jeunes mutants ont souffert. Mais les retards de tournage ont forcé Hamm à abandonner le projet. Cependant, sa place aurait été occupée par Antonio Banderas, qui jouera un méchant non spécifié.

Maintenant, dans une interview avec EW, Boone a indiqué qu’une partie de la rumeur était vraie. Autrement dit, il a confirmé qu’ils avaient engagé Antonio Banderas, mais pas pour faire une apparition, mais pour être le méchant principal de la suite inévitable et apparaître sur la scène post-crédit.

C’est vrai, Boone a confirmé qu’il avait prévu une trilogie The New Mutants, et que même lorsqu’il a présenté le projet à Fox, il l’a fait avec trois bandes dessinées qu’il a faites avec son équipe, montrant l’intrigue des trois films qu’il voulait faire. Il a également indiqué qu’il prévoyait d’enregistrer une scène avec Banderas, mais qu’il n’a finalement pas pu le faire. Ça oui, a révélé le nom du personnage qui jouerait Banderas.

“Il était intentionnel de ne pas le filmer. Nous avions toujours prévu d’avoir une scène à la fin du film qui mettrait en vedette le méchant du prochain film. Nous avions même un casting d’acteurs sous contrat, mais en raison de la fusion des studios et parce que Marvel possède maintenant X-Men et avait ses propres plans, il n’y avait aucune raison de le filmer “, a déclaré Boone.

Avec cela, il est presque certain que nous ne verrons pas les plans complets que Boone avait entre ses mains. Selon le réalisateur, Antonio Banderas apparaîtrait sur la scène post-crédit se révélant Emmanuel da Costa, père du personnage qu’Henry Zaga jouera dans le film (Roberto DaCosta). Le cinéaste a révélé une partie de l’intrigue de la suite que nous ne verrons certainement jamais au cinéma. Emmanuel serait membre du Hellfire Club et montrerait Roberto voyageant au Brésil, son pays d’origine, avec le reste des New Mutants, pour retrouver sa mère, une archéologue qu’Emmanuel tente de tuer.

“Nous avons toujours eu l’intention de faire de New Mutants: Brazil comme deuxième film”, a déclaré Boone.

Il a également révélé que dans la suite, il prévoyait d’introduire l’alien techno-organique Warlock et Karma, qui a la capacité de posséder mentalement d’autres êtres.

Karma allait être un méchant dans le deuxième film, qui serait transmis au groupe à la fin du film. Nous avons toujours voulu emmener Karma et Warlock au deuxième film alors que nous ne pouvions pas le faire dans le premier. Nous voulions cette équipe de base initiale [para la primera película]. Nous ne pouvions tout simplement pas changer Illyana, nous pensions qu’il n’y avait aucune raison de le faire [la película] si nous ne pouvions pas donner vie à ce personnage dans le premier. “

Le film qui sort est inspiré de l’arc de bande dessinée «Demon Bear» de l’écrivain Chris Claremont et de l’artiste Bill Sienkiewicz. Il a également indiqué qu’il y a une petite chance que nous voyions la deuxième partie, mais elle est éloignée.

“Dans nos cœurs, nous espérons que [The New Mutants] gagner beaucoup d’argent pour que nous puissions faire le deuxième. Nous sommes tous bouleversés par tout ce qui s’est passé. La fusion et tout le reste. Cela n’avait rien à voir avec nous et cela affectait tous les films de Fox à l’époque. »

The New Mutants sera présenté en première sur 3 avrilIl présentera des performances de Maisie Williams comme Rahne (Wolfsbane), Anya Taylor-Joy comme Illyana (Magik), Charlie Heaton comme Sam (Cannonball), Henry Zaga comme Roberto (Sunspot) et Blu Hunt comme Dani (Mirage).

