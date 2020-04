Ils confirment que la Mostra se tiendra en septembre

▲ Dans une télécabine, des femmes d’une ONG transportent de la nourriture à celles qui ne peuvent pas faire du shopping.Photo .

Journal La Jornada

Mardi 21 avril 2020, p. 8

Venise Le Festival du Film de Venise célébrera sa 77e édition entre le 2 et le 12 septembre, a annoncé la Biennale de Venise, l’institution organisatrice, dans un communiqué de presse. Ceci, malgré la pandémie de coronavirus qui a forcé l’annulation des compétitions culturelles à travers le monde.

Il a également confirmé que la 17e édition de la Biennale d’architecture, présidée par Hashim Sarkis, se déroulera du 29 août au 29 novembre, comme décidé début mars, date à laquelle elle a été reportée de trois mois en raison du coronavirus.

Dans une interview accordée au magazine Variety, le délégué général du festival français de Cannes, Thierry Frémaux, a proposé une alliance avec le concours de Venise, qui, apparemment, n’a pas abouti.

Le nouveau président de la Biennale de Venise, Roberto Cicutto, cité par Il Corriere della Sera, a pour l’instant exclu toute collaboration avec le festival français, qui se tient généralement en mai et est le principal rival de Venise. Avec Cannes, tout est possible et prévisible, mais je trouve curieux que Frémaux dise qu’il étudie cette hypothèse et ne dit pas ce qu’il veut faire, a-t-il expliqué.

Les autorités françaises ont interdit les festivals jusqu’à la mi-juillet en raison de la crise des coronavirus, Cannes a donc annoncé que son édition 2020 allait devoir prendre de nouvelles formes.

Parallèlement, le Festival du film de Venise, qui accrédite généralement plus de 2 000 journalistes, sera également réduit. Les projections seront réservées à quelques critiques et invités étrangers, ont expliqué les organisateurs.

L’Italie s’apprête à lever son internement le 3 mai. Le festival pourrait devenir un grand laboratoire pour tout le secteur, a déclaré Cicutto.

