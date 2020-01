Ils confirment que Rick et Morty font partie de l’univers Marvel

L’une des choses que les fans de Marvel aiment le plus est de regarder des croisements ou des références à d’autres univers fantastiques. Et maintenant, ils peuvent être plus excités que jamais, parce que Rick et Morty – et j’ose dire que le fandom est le même – fait officiellement partie de l’univers Marvel, selon un rapport de Comicbook.

La confirmation se produit à la sortie du dernier numéro de X-Men Maraduers # 6, l’histoire qui suit l’équipe de pirates mutants de Kitty Pryde. À la fin du numéro, une lettre de Jonathan Hickman, écrivain et artiste de bande dessinée responsable du récent Dawn of X, expliquant que Rick et Morty C’est un programme télévisé qui existe dans l’univers Marvel. Et donc nous pouvons le voir vers la fin de l’arc de ce nombre.

Marauders # 6 aide à fermer le premier arc de la série, alors que Katherine et son équipage de navire Marauder (Storm, Bishop, Iceman, Pyro, Lockheed the Dragon) tentent de combattre une embuscade de Donald Pierce et de ses deux exécuteurs X- Cutioner et Hate-Monger. Cette bataille de pirates entre navires en haute mer se termine avec l’équipage du Maraudeur qui l’emporte, du moins semble-t-il.

Vers la fin de l’histoire, un rapport de Yellowjacket explique:

“Eh bien, Pyro a fait quelques thés glacés de Long Island et est maintenant dans la salle de cinéma du navire en train de regarder Rick et Morty.”

Et c’est ainsi que Rick et Morty font maintenant partie de l’univers Marvel. Je sais qu’il peut sembler que ce croisement ne se produit pas comme prévu, mais c’est un bon début pour quelque chose ou une référence amusante.

