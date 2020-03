Ils construiront trois statues d’Attack on Titan au Japon

Eren, Armin et Mikasa d’Attack on Titan ils auront une statue grandeur nature au barrage d’Oyama, qui est situé dans la ville de Hita, au Japon. Les statues de bronze seront érigées en hommage à Hajime Isayama, créateur du manga, car il est originaire de la ville de Daisen-cho, située dans la même ville. Les statues de bronze seront dévoilées le 5 avril lors d’un petit événement commémorant l’un des mangas et des anime les plus influents de ces dernières années.

Les statues grandeur nature de Shingeki no Kyojin ont été rendues possibles par une campagne de financement participatif lancée entre août et octobre de l’année dernière. En tout réussi à lever environ 29 millions de yens (environ 5 millions de pesos mexicains). La cérémonie de révélation des statues d’Eren, Armin et Mikasa aura lieu le 5 avril à 11h au barrage d’Oyama. Les participants pourront assister à l’événement au centre communautaire d’Oyama et au lycée Hitarinko, auquel Hajime Isayama a assisté. Il est également prévu de diffuser l’événement.

Les participants à l’événement pourront télécharger une application sur leur smartphone qui leur permettra de prendre des selfies devant le barrage et qu’un Titan en apparaisse, comme s’il essayait de le faire évoluer. L’application sera lancée par la société T&S, qui assistera également à l’événement de révélation des statues.

Hajime Isayama a déclaré que les paysages de Attaque sur Titan ils ont été inspirés par le barrage d’Oyama, entouré de montagnes, de rivières et de l’immense construction en béton, donc cet endroit était plus que suffisant pour ériger les statues. En plus de cela, le comité responsable de la collecte prévoit d’ériger une statue de Lévi à la gare de Hita.

