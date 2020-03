Ils convoquent une journée de baisers et de câlins lorsque l’urgence sanitaire passe

Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador a envoyé un message rassurant le premier jour de l’urgence sanitaire décrétée un jour plus tôt, et a annoncé qu’après la fin de l’urgence, “je vais appeler une journée de bisous et de câlins dans le Zocalo et les places publiques dans tout le pays”.

Il a convoqué toutes les forces politiques à une trêve pendant les jours qui vont du 30 mars au 30 avril afin qu’au lieu d’une confrontation pour des raisons électorales, il y ait union avec tous les Mexicains.

Il a déclaré lors de la conférence de presse au Palais national que «ci-dessous, où je marche, au niveau du sol, les gens sont unis, ils sont forts et solides; les différences se produisent ci-dessus, dans les élites politiques et commerciales et parmi très peu.

Se référant aux messages critiques de l’ancien président Felipe Calderón Hinojosa, qui a souligné que les mesures du gouvernement fédéral pendant l’urgence nationale ont été dépassées et hors du temps, il a déclaré que cela n’avait pas d’importance s’il disait que lors de la tournée de Badiraguato, «j’ai mangé avec le frère de Joaquín Guzmán Loera », mais il n’en était pas ainsi« aujourd’hui peut-être qu’il s’excusera ».

Lors d’une conférence de presse il y a une semaine dans ce même espace, il a précisé qu’il avait été surpris lors d’un repas avec un médecin militaire identifié sur les réseaux comme le frère de Joaquín Guzmán Loera. Il a réitéré cette fois: Le repas était avec un médecin et non avec la personne indiquée, a précisé le président.

Ensuite, pour faire référence à l’urgence nationale, il a appelé tous les Mexicains à observer les indications des spécialistes afin que les infections à Conavid 19 n’augmentent pas et comme l’une des principales précautions, il a insisté pour que nous restions tous dans maison et éviter d’occuper l’espace public.

Bien que dans ce cas, avec des jours à l’avance, il a dit le contraire, qu’il restera actif dans les hôpitaux qui seront autorisés à prendre en charge les personnes touchées par des infections et qui justifient une hospitalisation.

Pour la même raison et pour éviter les inquiétudes et susciter des craintes infondées, le chef de l’exécutif fédéral a demandé à tout le monde d’arrêter les nouvelles et les commentaires sans argument ni fondement scientifique sur les réseaux sociaux, car ils ne font que paniquer et s’user.

Il a réitéré que, heureusement, le Mexique, contrairement à d’autres pays, a la meilleure institution qui soit la famille. Ici, quand une personne tombe malade, ce ne sont pas les médecins qui s’occupent d’elle, mais la famille. Il est déjà emmené à l’hôpital lorsque la condition progresse pour recevoir des soins, mais la famille s’occupe de lui.

