Ils créent des lentilles de contact qui font al zoom ‘en clignotant deux fois

Comment est-ce possible? La réalité dépasse la science-fiction.

La Université de Californie, USA UU., créé des lentilles de contact zoomez en clignotant ou en suivant les commandes des mouvements oculaires de la personne.

Des chercheurs du Département de génie mécanique et aérospatial de l’Université de Californie ont publié une enquête dans laquelle ils soulignent la fabrication de lentilles de contact souples capables de zoomer, comme une caméra, en clignotant deux fois élargir artificiellement la vue de l’utilisateur.

Les lentilles de contact sont considérées comme robot doux car ils se composent de deux parties: la partie électrique et robotique, et la partie qui simule les tissus, les cellules et les muscles. Cela permet à les lentilles répondent aux impulsions électriques du mouvement oculaire pour faire fonctionner le mécanisme.

Cette innovation utilise des signaux électro-oculaires générés par les mouvements oculaires (haut, bas ou droite à gauche et vice versa), pour contrôler la déformation et le changement de la distance focale de la lentille souple.

La technologie de ces lentilles réagit à l’électricité et aux mouvements mécaniques de l’œil, c’est pourquoi Elle est indépendante de la vision de chacun. Selon l’étude, le zoom en focale pourrait atteindre 32%.

Les chercheurs soulignent que ces lentilles ne sont pas encore prêtes à être commercialisées, mais «ils ont le potentiel d’être utilisés dans les prothèses visuelles, les lunettes ajustables et la robotique à distance à l’avenir“.

La science progresse à pas de géant et la science-fiction devient de plus en plus réalité.

