Ils créent des pneus qui n’utilisent pas d’air, ne perforent pas et sont tout-terrain.

L’engagement environnemental et l’innovation donnent naissance à de bonnes idées. Des idées comme celle de la société Michelin, qui a présenté son nouveau projet: «Uptis», qui en partenariat avec General Motors, est un nouveau type de pneu. Celui qui a un impact sur l’environnement

Il est prévu que d’ici 2024, le prototype de pneu sera commercialisé. Qui est fait de matériaux biodégradables et biosourcés, en plus d’être imprimé en 3D et ne nécessitant pas d’air pour supporter les véhicules.

Il a une forme en nid d’abeille qui lui permet d’avoir une plus grande résistance au contact avec le sol, ce qui en fait un produit innovant en utilisant des matériaux plus respectueux de l’environnement, avec une plus grande durabilité et un impact moindre sur sa fabrication.

En 2017, Michelin a présenté son projet pour un avenir automobile durable, le prenant pour qu’en 2018 il parie sur le développement de ce type de produits. Sa première initiative a été de fabriquer 28% de ses pneus fabriqués avec des produits à base de biomasse et de caoutchouc.

Ces types d’idées méritent d’être partagés avec tout le monde. Peut-être que votre idée est la prochaine à évoluer vers un avenir plus vert.

