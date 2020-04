Ils créent la web série du Journal d’Anne Frank et voici la bande annonce

Qu’il existe ou non est une chose à définir par les historiens, mais ce qui est certain, c’est que dans la culture populaire, une fille de 14 ans, victime de l’holocauste juif, nommée Anne Frank, a conquis le cœur du monde avec ses journaux intempestifs.

Nous vous recommandons également: Ils découvrent des pages inédites du journal Anne Frank avec des blagues «sales»

Le personnage est l’un des plus populaires et a reçu plusieurs adaptations au cinéma et au théâtre, mais nous n’avons jamais pensé voir une série Internet qui essaie de nous emmener dans le monde d’Anne Frank à partir d’une webcam, pour lui donner un air de fraîcheur. Mais c’est arrivé.

La série s’appelle le journal vidéo d’Anne Frank et est une initiative du musée Anne Frank d’Amsterdam. Selon son directeur, Ronald Leopold, l’idée est de lutter contre l’antisémitisme et la discrimination dans l’esprit des plus jeunes avec ce nouveau format.

Le réalisateur dit:

“Les images devraient encourager la réflexion sur l’antisémitisme et la discrimination. L’important est de susciter l’intérêt des générations qui n’ont pas encore de parents ou de grands-parents pour leur raconter ce qui s’est passé. “

Le lancement du journal vidéo Anna Frank coïncide avec le 75e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, où l’on estime que 11 millions de personnes tuées parmi les Juifs, les Tsiganes et d’autres groupes ethniques, sociaux et idéologiques ont perdu la vie.

.