Ils créent une bicicleta “chaise de vélo” qui vous permet de conduire d’autres personnes

La chaise est conçue à l’origine pour marcher avec des personnes à mobilité réduite.

Bikechair est un vélo conçu par Bill Forward qui permet à sa femme Glad de continuer à faire du vélo en plein air malgré la maladie d’Alzheimer.

Ce véhicule, avec une physionomie similaire à un tricycle, a été créé et conçu spécialement pour les balades ou les itinéraires qui permettent le transfert de personnes à mobilité réduite. De cette façon et comme son image le suggère, le vélo nécessite le pédalage d’une personne tandis que l’autre est transporté sur le siège avant.

La chaise peut prendre une personne ayant des difficultés motrices car elle n’a pas besoin de pédaler. Sans aucun doute, c’est une initiative incroyable qui permet aux personnes qui auparavant ne pouvaient pas sortir avec une «normalité» de profiter à nouveau de la brise sur leur visage.

Si vous voulez en savoir plus sur son fonctionnement, regardez la vidéo ci-dessous et apprenez-en plus sur l’histoire qui a inspiré cette grande invention.

