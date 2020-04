Ils créent une guitare incroyable inspirée par Asuka de Neon Genesis Evangelion

Cette année a été une roulette russe d’émotions pour les fans d’Evangelion. Depuis l’an dernier, l’anime original est arrivé sur Netflix et nous avons enfin eu une date de sortie pour la quatrième partie de Rebuilt of Evangelion, tout semblait bien se passer. Un manga en édition spéciale a même été annoncé. Mais le coronavirus a durement frappé toute l’industrie du divertissement, ce qui a retardé indéfiniment Evangelion 3.0 + 1.0. Heureusement, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, et davantage de marchandises inspirées des anime continueront de nous parvenir, comme cette guitare inspirée par Asuka.

L’utilisateur de Twitter @otakucalendarjp a divulgué des images d’une guitare Fender Telecaster (ce célèbre modèle avec lequel le légendaire solo Stairway to Heaven a été joué) avec un modèle inspiré du pilote EVA 02. La guitare reprend les couleurs et l’esthétique de la combinaison Asuka:

Le corps est entièrement rouge avec quelques détails dans les coussinets en vert et noir. Il a également quelques décorations faisant allusion à l’anime sur le cou:

Au dos, il a un petit logo de NERV, l’organisation en charge de la lutte contre les anges dans la ville souterraine de Tokyo-3:

