Ils découvrent le plus ancien trou noir supermassif de la galaxie jusqu’à aujourd’hui

Les astronomes italiens viennent de découvrir un trou noir supermassif qui semble être le plus ancien et le plus éloigné du genre que nous connaissons, et la chose la plus intéressante est qu’il pointe son faisceau de particules brillantes directement sur la Terre.

Le nouveau trou noir supermassif a été nommé PSO J030947.49 + 271757.31 et est le blazar le plus éloigné jamais observé, selon les chercheurs. Selon l’étude publiée dans Astronomy & Astrophysics, cette conclusion est basée sur la signature de longueur d’onde du décalage vers le rouge de l’objet, un phénomène que les scientifiques peuvent utiliser pour mesurer la distance des sources électroluminescentes dans l’espace.

Les blazars sont des trous noirs supermassifs trouvés au cœur des noyaux galactiques actifs, c’est-à-dire dans les régions centrales des galaxies qui éclatent avec des niveaux élevés de lumière et d’émissions électromagnétiques et sont censés se produire en raison de la chaleur intense générée par les particules. de gaz et de poussière qui tourbillonnent dans les disques d’accrétion. À son tour, l’accrétion est un terme utilisé pour nommer la croissance d’un corps par agrégation de corps plus petits.

Selon l’astrophysicienne Silvia Belladitta de l’Université d’Insubria en Italie:

“Le spectre qui est apparu sous nos yeux a confirmé pour la première fois que la PSO J0309 + 27 est en fait un noyau de galaxie actif, ou une galaxie dont le noyau central est extrêmement lumineux en raison de la présence en son centre d’un trou noir supermassif alimenté par du gaz et les étoiles qu’il enveloppe. De plus, les données obtenues par le Grand Télescope Binoculaire (LBT) ont également confirmé que le PSO J0309 + 27 est très loin de nous, selon le changement de couleur de sa lumière vers le rouge ou le décalage vers le rouge avec une valeur record de 6,1 , jamais auparavant mesuré pour un objet similaire. “

Ces lectures montrent, selon les astronomes, que la lumière détectable du trou noir supermassif a en fait été émise il y a près de 13 milliards d’années, ce qui signifie que ce blazar existait dans les premiers stades de l’Univers, moins d’un milliard d’années après le Big Bang.

Alors que des milliers de blazars ont été trouvés à ce jour, la distance et l’âge exceptionnels du PSO J0309 + 27 en faire une valeur aberrante remarquableMais cela ne signifie pas que l’objet est complètement unique.

Parce que les blazars pointent directement sur nous, nous avons l’occasion de mieux analyser leurs rayons. De même, les noyaux galactiques brillants actifs, appelés quasars, sont inclinés à différents angles, ce qui rend leurs faisceaux de particules plus susceptibles de nous rester cachés.

Belladitta explique qu’il est important d’observer le blazar car chaque source découverte de ce type indique qu’il pourrait y avoir 100 trous similaires, bien orienté différemment, ils sont donc trop faibles pour être vus directement.

L’équipe reconnaît que davantage d’observations sont nécessaires pour réduire l’importance de cette population hypothétique de trous noirs. En tout cas, nous voyons un objet qui est grand, important et nouveau pour la science.

