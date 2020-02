Ils découvrent l’infidélité, Melissa de JNS se retrouve sans mari et sans amant ils assurent

Ils découvrent l’infidélité, Melissa de JNS se retrouve sans mari et sans amant assure | Instagram

Ils s’assurent que Melissa Lopez du groupe JNS et de son mari Manolo Nunez, ils sont en train de divorcer après sept ans de mariage, après qu’il a découvert qu’elle lui était infidèle Poncho Barbosa, du groupe Mercury, restant finalement sans mari ni amant car Barbosa a demandé du temps.

Selon un ami du couple, le chanteur triché à son mari avec le chanteur du groupe Mercure, lors de la clôture de la tournée qu’ils avaient organisée dans le cadre de la Pop Tour des années 90, cependant, au début de cette année, le chanteur lui a demandé de prendre un peu de temps, selon le magazine TV Notes.

«Elle a commencé à s’entendre très étroitement avec Poncho pendant la tournée et, comme il était nouvellement séparé, ils ont donné libre cours à l’amour. Ce spectacle a entraîné de nombreux divorces et séparations en raison des relations sentimentales nées parmi les membres de certains groupes. »

Il semble que Nunez il a réalisé l’infidélité après avoir trouvé des messages d’elle et Poncho sur ton portable

«Un jour, elle l’a laissé dans une partie de sa maison, sans bloquer, et Manolo a vu des messages où Poncho a dit à Melissa qu’ils avaient passé un bon moment ensemble, qu’il était ravi avec elle et qu’il espérait que les choses continueraient entre eux », Selon la source du magazine.

Après avoir découvert le infidélité, l’amie du couple a déclaré, selon le magazine, que la chanteuse a accepté qu’elle avait une liaison avec le membre de Mercure.

Manolo l’a revendiqué et lui a demandé ce qui se passait, et c’est quand elle a accepté qu’il avait une relation avec Poncho et qu’il ne pouvait plus la cacher.

Manolo Il a ensuite affirmé que Melissa avait accepté sa séparation, croyant qu’il officialiserait plus tard sa relation avec Poncho, mais l’interprète lui a demandé un certain temps pour réfléchir aux choses et se consacrer à ses filles.

La procédure de divorce est déjà en cours, même si on ne sait pas quand elle signera, mais on pense qu’elle sera rapide car il n’y a pas de procès car ils ne se battent pas contre des biens ou des biens.

