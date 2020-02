Ils découvrent qu’il y a plus d’eau dans Jupiter qu’on ne le pensait

L’eau pourrait être une ressource qui se trouve non seulement sur la planète Terre, mais dans plusieurs parties du système solaire. Nous savons depuis un certain temps qu’il existe une forme solide sur Mars, mais la recherche de liquide sur d’autres planètes n’a pas donné les mêmes résultats. La mission Galileo (lancée en 1995) a collecté des informations auprès de Jupiter, et ses données semblaient suggérer que la géante rouge était beaucoup plus sèche que le Soleil. la sonde Juno a découvert qu’il y a beaucoup plus de molécules d’eau dans l’atmosphère de Jupiter qu’on ne le pensait.

Nous vous recommandons également: Le télescope géant de Chine pour connaître l’origine de l’univers est enfin prêt

Un article publié dans la revue Nature Astronomy rapporte les résultats de l’expédition Juno, une sonde envoyée à Jupiter pour étudier la planète. Et selon leurs chiffres, l’atmosphère de la planète contient plus d’eau qu’on ne le pensait. Selon les chiffres de la sonde, environ 0,25% des molécules de l’atmosphère équatorienne de Jupiter sont des molécules H20. Les scientifiques pensent que plus ils descendent à la surface de Jupiter, l’environnement devient plus humide, ce qui signifie qu’il peut y avoir plus d’eau.

«La découverte surprenante de Juno que l’atmosphère n’était pas complètement mélangée sous les nuages ​​est un mystère que nous devons encore résoudre. Personne n’aurait imaginé que l’eau serait si variable sur la planète entière », a déclaré Scott Bolton, directeur de recherche.

La mission Galileo lancée en 1995 à Jupiter a donné des résultats qui semblaient indiquer que la planète était beaucoup plus sèche que le Soleil. Cependant, cette mission n’a analysé que la présence de composants de l’eau (oxygène et hydrogène). Cette sonde est descendue à 120 kilomètres dans l’atmosphère de Jupiter, et les scientifiques ont trouvé dix fois moins d’eau que prévu.

Junon a trouvé de l’eau surtout près de l’équateur de Jupiter, et cette région n’a pas encore été comparée au reste de la planète.

.